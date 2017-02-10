Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Практика дизайна для препринимателя

Автор темы -=Алексей=-, Сегодня, 09:54

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 -=Алексей=-

-=Алексей=-

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 127 сообщений
20
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:54

Меня зовут Алексей Захаренко. 
Я сам занимаюсь ux-дизайном и обучаю веб-дизайну. Инфу обо мне вы можете найти как на этом форуме так и на просторах интернета. 
 

В последнее время меня стали просить чаще сделать курс не для дизайнеров, а для предпринимателей. 
Чтобы не изучать всего лишнего а только то, чтобы сделать аватраки/баннеры/группу вк оформить/инстаграм/картинку или кнопку на лендинг и тп.

 

Я могу провести такой тренинг с персональной помощью каждому. Нужно вам это? Если да, то с чем именно в плане дизайна возникают проблемы? Чего нужно научить?


  • 0

Кликните и посчитайте сколько денег вы теряете от пиратов в вашем инфо-бизнесе!

Обратно в Релизы инфотоваров


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Информационные товары
  4. Релизы инфотоваров
  5. Правила форума