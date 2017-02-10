Практика дизайна для препринимателя

Отправлено Сегодня, 09:54

Меня зовут Алексей Захаренко.

Я сам занимаюсь ux-дизайном и обучаю веб-дизайну. Инфу обо мне вы можете найти как на этом форуме так и на просторах интернета.



В последнее время меня стали просить чаще сделать курс не для дизайнеров, а для предпринимателей.

Чтобы не изучать всего лишнего а только то, чтобы сделать аватраки/баннеры/группу вк оформить/инстаграм/картинку или кнопку на лендинг и тп.

Я могу провести такой тренинг с персональной помощью каждому. Нужно вам это? Если да, то с чем именно в плане дизайна возникают проблемы? Чего нужно научить?