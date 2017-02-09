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Требуются авторы на постоянную работу

Автор темы EditorContent, Вчера, 12:39

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#1 EditorContent

EditorContent

    Новичок

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Отправлено Вчера, 12:39

Добрый день.

 

На постоянную работу требуются авторы статей.

 

Объемы большие, зависят от автора. Можем давать от 5,000 символов в день.

 

Оплата: $2/1000 символов без пробелов

 

Способы оплаты: Skrill, PayPal, Альфа. Другие методы оплаты обсуждаются индивидуально.


 

Опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера приветствуется, но не обязателен.

 

Знание английского приветствуется.

 

Пишите на: editorcontent52@gmail.com

 

В письме просьба указать:

а) опыт работы

б) рабочий график. когда вы можете писать статьи и какие объемы готовы брать.

в) предпочтительный метод оплаты

г) есть ли опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера. если есть, то какой.

д) уровень английского языка

 

Будет тестовое оплачиваемое задание.


 

С наилучшими пожеланиями.

 

 


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