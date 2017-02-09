Требуются авторы на постоянную работу

Отправлено Вчера, 12:39

Добрый день.

На постоянную работу требуются авторы статей.

Объемы большие, зависят от автора. Можем давать от 5,000 символов в день.

Оплата: $2/1000 символов без пробелов

Способы оплаты: Skrill, PayPal, Альфа. Другие методы оплаты обсуждаются индивидуально.





Опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера приветствуется, но не обязателен.

Знание английского приветствуется.

Пишите на: editorcontent52@gmail.com

В письме просьба указать:

а) опыт работы

б) рабочий график. когда вы можете писать статьи и какие объемы готовы брать.

в) предпочтительный метод оплаты

г) есть ли опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера. если есть, то какой.

д) уровень английского языка

Будет тестовое оплачиваемое задание.





С наилучшими пожеланиями.