Требуются авторы на постоянную работу

Добрый день.
На постоянную работу требуются авторы статей.
Объемы большие, зависят от автора. Можем давать от 5,000 символов в день.
Оплата: $2/1000 символов без пробелов
Способы оплаты: Skrill, PayPal, Альфа. Другие методы оплаты обсуждаются индивидуально.
Опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера приветствуется, но не обязателен.
Знание английского приветствуется.
Пишите на: editorcontent52@gmail.com
В письме просьба указать:
а) опыт работы
б) рабочий график. когда вы можете писать статьи и какие объемы готовы брать.
в) предпочтительный метод оплаты
г) есть ли опыт работы в тематике букмекеров/казино/покера. если есть, то какой.
д) уровень английского языка
Будет тестовое оплачиваемое задание.
С наилучшими пожеланиями.