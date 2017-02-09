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Нужны переводчики

Автор темы perevesti, Вчера, 09:36

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#1 perevesti

perevesti

    Новичок

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Отправлено Вчера, 09:36

Добрый день! 

В бюро переводом требуются удаленные специалисты для рерайта статей с английского на русский. Наполнение новостных сайтов.

Резюме присылайте на почту: office@beltranslations.com

Подробности на сайте: http://beltranslations.com

 

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