Sendreview.ru - Заработок на отзывах

Отправлено Вчера, 08:38

Проект SendReview.ru платит за написание отзывов о различных товарах - книгах, бытовой техники, фильмах, косметики, продуктах питания и так далее. Текст отзыва должен содержать не менее 500 символов, а так же текст отзыва и описание объекта должны быть полностью уникальными.

В отличии от других подобных сервисов отзывов (Отзовик например платит только за просмотры) на SendReview.ru платят:

- за написание отзыва объемом от 500 знаков с 3 фотографиями, который прошел модерацию, оплата от 3 до 15 руб., в зависимости от категории товара;

- 10 коп. за каждый просмотр, начисление начинается уже с первого просмотра.

Минимальная сумма для выплаты всего 20 рублей, выплаты по четвергам.

Проект платит.