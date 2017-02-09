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Sendreview.ru - Заработок на отзывах

Автор темы Romanhik, Вчера, 08:38

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#1 Romanhik

Romanhik

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 32 сообщений
2
Обычный

Отправлено Вчера, 08:38

 
Проект SendReview.ru платит за написание отзывов о различных товарах - книгах, бытовой техники, фильмах, косметики, продуктах питания и так далее. Текст отзыва должен содержать не менее 500 символов, а так же текст отзыва и описание объекта должны быть полностью уникальными.
 
 
В отличии от других подобных сервисов отзывов (Отзовик например платит только за просмотры)  на SendReview.ru платят:
- за написание отзыва объемом от 500 знаков с 3 фотографиями, который прошел модерацию, оплата от 3 до 15 руб., в зависимости от категории товара;
- 10 коп. за каждый просмотр, начисление начинается уже с первого просмотра.
 
Минимальная сумма для выплаты всего 20 рублей, выплаты по четвергам.
 
Проект платит.
 
 
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