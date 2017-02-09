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Ищу специалиста по Вордпресс и вопросы

Автор темы seocool, Вчера, 07:10

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В этой теме нет ответов

#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 54 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 07:10

 
Привет всем форумчанам
 
1. откуда безопасно скачать шаблон для wordpess без всяких вставок рекламы и левых скриптов
2. Посоветуйте набор плагинов для seo и для безопасности + полезняшки. Сейчас установлены Akismet, External redirect (J), MaxSite Russian Date, RusToLat, WordPress Database Backup, WP Super Cache    -  может что-то из этого не актуально?
3. Возможно мне пригодится специалист по wordpress который сможет сделать шаблоны и настроить все как надо, так что на всякий случай посоветуйте пожалуйста.
 
Спасибо за внимание.

 


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