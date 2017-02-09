Ищу специалиста по Вордпресс и вопросы

Отправлено Вчера, 07:10

Привет всем форумчанам

1. откуда безопасно скачать шаблон для wordpess без всяких вставок рекламы и левых скриптов

2. Посоветуйте набор плагинов для seo и для безопасности + полезняшки. Сейчас установлены Akismet, External redirect (J), MaxSite Russian Date, RusToLat, WordPress Database Backup, WP Super Cache - может что-то из этого не актуально?

3. Возможно мне пригодится специалист по wordpress который сможет сделать шаблоны и настроить все как надо, так что на всякий случай посоветуйте пожалуйста.

Спасибо за внимание.