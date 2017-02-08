Подпишись на блог о бизнесе и пути к цели в 6 000 000 р!

Друзья, я покидаю инфобизнес, вернее не совсем так, онлайн и оффлайн уже давно тесно переплетаются.
Ухожу в оффлайн. Есть идея и цель на этот год ее реализовать, и получить минимум 6 000 000 выручки.
Для этого создан вот этот блог вконтакте.
Подписывайтесь, кому интересно)
Это будет полезно предпринимателям и тем, кто только хочет начать свой бизнес (онлайн или оффлайн).
P.S. Сообщество пока нулевое. Будет обширная реклама по бизнес пабликам. Но платную рекламу можно запустить только после 10 сообщений.