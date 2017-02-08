Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Подпишись на блог о бизнесе и пути к цели в 6 000 000 р!

Автор темы Бейдж Фактори, 08 Фев 2017 18:33

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 057 сообщений
689
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:33

Друзья, я покидаю инфобизнес, вернее не совсем так, онлайн и оффлайн уже давно тесно переплетаются.

 

Ухожу в оффлайн. Есть идея и цель на этот год ее реализовать, и получить минимум 6 000 000 выручки.

 

Для этого создан вот этот блог вконтакте.

 

В этом блоге я публикую посты 3-х типов:
 
1. О бизнесе и инфобизнесе. Не пересказ чего-то там, а только собственный опыт на конкретных примерах.
 
2. Мой путь к 6 000 000 выручки до 2018 года в новом для меня бизнесе с полного нуля.
 
3. Собственные мысли по бизнесу и саморазвитию.
Рекомендации полезных материалов.

 

Подписывайтесь, кому интересно)

 

Это будет полезно предпринимателям и тем, кто только хочет начать свой бизнес (онлайн или оффлайн).

 

P.S. Сообщество пока нулевое. Будет обширная реклама по бизнес пабликам. Но платную рекламу можно запустить только после 10 сообщений.


  • 0

Дешевая, но продающая реклама в Яндекс.Директ

#2 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 1 699 сообщений
629
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Г. Тамбов
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:03

А не сдуешся?


  • 1

#3 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 057 сообщений
689
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 06:01

А не сдуешся?

 

Нет)


  • 0

Дешевая, но продающая реклама в Яндекс.Директ

Обратно в Всяко-разно


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Всяко-разно
  4. Правила форума