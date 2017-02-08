Подпишись на блог о бизнесе и пути к цели в 6 000 000 р!

Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:33

Друзья, я покидаю инфобизнес, вернее не совсем так, онлайн и оффлайн уже давно тесно переплетаются.

Ухожу в оффлайн. Есть идея и цель на этот год ее реализовать, и получить минимум 6 000 000 выручки.

Для этого создан вот этот блог вконтакте.

В этом блоге я публикую посты 3-х типов:

1. О бизнесе и инфобизнесе. Не пересказ чего-то там, а только собственный опыт на конкретных примерах.

2. Мой путь к 6 000 000 выручки до 2018 года в новом для меня бизнесе с полного нуля.

3. Собственные мысли по бизнесу и саморазвитию.

Рекомендации полезных материалов.

Подписывайтесь, кому интересно)

Это будет полезно предпринимателям и тем, кто только хочет начать свой бизнес (онлайн или оффлайн).

P.S. Сообщество пока нулевое. Будет обширная реклама по бизнес пабликам. Но платную рекламу можно запустить только после 10 сообщений.