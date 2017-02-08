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Биржа по накрутке и раскрутке в социальных сетях

Автор темы Shadow Pro, 08 Фев 2017 17:38

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#1 Shadow Pro

Shadow Pro

    Новичок

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Обычный

Отправлено 08 Февраль 2017 - 17:38

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Биржа накрутки в соц.сетях
ВКонтакте \ Twitter \ InstaGram \ Google Plus \ Одноклассники \ YouTube \ Просмотр сайтов
 
Наш сайт: https://ilizium.com/
 
vk.png Накрутка в Контакте:
   • Подписчики в  группу и паблик
   • Добавление друзей/подписчиков на профиль;
   • Накрутка лайков на аватарку;
   • Репосты на фото/видео/пост;
   • Комментарии к записям ВК.
 
twitter.png Накрутка в Twitter:
   • Читатели на страницу в Твиттере;
   • Рассылка твитов с вашей рекламной ссылкой.
 
google.png Накрутка в Google Плюс:
   •  Репосты записей в Гугл Плюс;
   •  Добавление людей в круги;
   •  Проставление + 1 на посты в Google Плюс.   
 
odnoklassniki.png Накрутка в Одноклассниках:
   •  Наккрутка подписчиков в группу в OK;
   •  Классы (Лайки) на  фото и посты в сообществах и профиле.
 
instagram.png Накрутка в InstaGram:
   •  Накрутка подписчиков в Инстаграме на профиль;
   •  Накрутка лайков в Инстаграме на фотографии.
 
youtube.png Накрутка в YouTube:
   •  Лайки на видео;
   •  Просмотры для любого видеоролика;
   •  Подписчики на Ютуб.
 
feed.png Накрутка для Сайта:
   •  Накрутка посещаемости сайта;
   •  Добавление ссылочной массы через Гугл Плюс Репост;
   •  Возможность распространить ссылку через VK;
   •  Репосты в OK, используя классы.
 
Главные плюсы и особенности сайта Илизиум:
   •  Быстрый вход через соц.сети;
   •  Система штрафов;
   •  Качественная накрутка(в разработке);
   •  Резервирование монет в купоны;
   •  Пополнение баланса сайта через Вебмани, РобоКассу ИнтерКассу ;
   •  Мощная реферальная система;
   •  Вип-Статус пользователя;
   •  Частые скидки и акции постоянным клиентам.
   
В Закладки:
 
Все вопросы, предложения, жалобы решаются только через форму "тех. поддержки" на сайте биржи. 
 

 


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