Биржа по накрутке и раскрутке в социальных сетях

Биржа накрутки в соц.сетях
ВКонтакте \ Twitter \ InstaGram \ Google Plus \ Одноклассники \ YouTube \ Просмотр сайтов
Наш сайт: https://ilizium.com/
Накрутка в Контакте:
• Подписчики в группу и паблик
• Добавление друзей/подписчиков на профиль;
• Накрутка лайков на аватарку;
• Репосты на фото/видео/пост;
• Комментарии к записям ВК.
Накрутка в Twitter:
• Читатели на страницу в Твиттере;
• Рассылка твитов с вашей рекламной ссылкой.
Накрутка в Google Плюс:
• Репосты записей в Гугл Плюс;
• Добавление людей в круги;
• Проставление + 1 на посты в Google Плюс.
Накрутка в Одноклассниках:
• Наккрутка подписчиков в группу в OK;
• Классы (Лайки) на фото и посты в сообществах и профиле.
Накрутка в InstaGram:
• Накрутка подписчиков в Инстаграме на профиль;
• Накрутка лайков в Инстаграме на фотографии.
Накрутка в YouTube:
• Лайки на видео;
• Просмотры для любого видеоролика;
• Подписчики на Ютуб.
Накрутка для Сайта:
• Накрутка посещаемости сайта;
• Добавление ссылочной массы через Гугл Плюс Репост;
• Возможность распространить ссылку через VK;
• Репосты в OK, используя классы.
Главные плюсы и особенности сайта Илизиум:
• Быстрый вход через соц.сети;
• Система штрафов;
• Качественная накрутка(в разработке);
• Резервирование монет в купоны;
• Пополнение баланса сайта через Вебмани, РобоКассу ИнтерКассу ;
• Мощная реферальная система;
• Вип-Статус пользователя;
• Частые скидки и акции постоянным клиентам.
В Закладки:
Все вопросы, предложения, жалобы решаются только через форму "тех. поддержки" на сайте биржи.