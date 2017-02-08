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Аккаунты за 15% от баланса Перекресток, Биглион, Эльдорадо и др.

Автор темы VIPkupon, 08 Фев 2017 11:14

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#1 VIPkupon

VIPkupon

    Новичок

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Обычный

Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:14

Здравствуйте уважаемые форумчане, предлагаю вашему вниманию 

МАГАЗИН аккаунтов различных сервисов за 15-30% от баланса

 

 
В данный момент в наличии есть аккаунты: Перекресток, Групон, Биглион, Авито, LetyShops и другие. 
 
Весь ассортимент можете посмотреть тут KeyShop
 
Связь со мной в телеграм: @keyshop2pay
icq: 66-870-55
Или в ЛС тут.
 
На форуме появляюсь редко, обычно по уведомлению на почту о новом личном сообщении.
 
-Гарант?
-Да!
 
 
У нас вы можете купить аккаунты с балансом avito, biglion, groupon, frendi, kupikupon, 
kupibonus, mvideo, eldorado, ozon, perekrestok, kupivip, vigoda, letyshops, fun2mass, 
4lapy, dvepalochki, авито, биглион, групон, френди, купикупон, купибонус, мвидео, 
эльдорадо, озон, перекресток, купивип, вигода, летишопс, двепалочки, 4лапы

 


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