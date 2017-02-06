Реклама в вашей базе рассылки | Сервис Bazaaremail

Отправлено Вчера, 11:06

Добрый день.

Меня зовут Сергей.

Я представляю сервис для рекламы в белых email базах BazaarEmail.

Нашим рекламодателям интересны рассылки с активными подписчиками количеством от 500 человек, и они готовы размещать за приличные деньги рекламу в базе.

Коротко о нашем сервисе:

Мы первый и единственный в русскоязычном интернете автоматизированный сервис для рекламы в белых, легальных email рассылках.

В нашей базе более трех тысяч рекламодателей, которые заключают более тысячи рекламных компаний в месяц.

Размещение информации по вашей рассылке вас ни к чему не обязывает, это для вас полностью бесплатно, цену за рекламу в своей базе выбираете вы и размещать ту или иную рекламу в своей базе, также решаете вы. Мы лишь будем предлагать вам заявки от рекламодателей в вашей тематике.

Зарегестрироваться в сервисе — https://bazaaremail.com/welcome/ss

Если у вас возникнут вопросы пишите на почту — serezhenko@bazaaremail.com или обращайтесь в скайп — priveriki.

Спасибо!