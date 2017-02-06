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Реклама в вашей базе рассылки | Сервис Bazaaremail

Автор темы Sergey BazaarEmail, Вчера, 11:06

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#1 Sergey BazaarEmail

Sergey BazaarEmail

    Новичок

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Отправлено Вчера, 11:06

Добрый день.

 

Меня зовут Сергей.

 

Я представляю сервис для рекламы в белых email базах BazaarEmail.

Нашим рекламодателям интересны рассылки с активными подписчиками количеством от 500 человек, и они готовы размещать за приличные деньги рекламу в базе.

 

Коротко о нашем сервисе:

 

Мы первый и единственный в русскоязычном интернете автоматизированный сервис для рекламы в белых, легальных email рассылках.

В нашей базе более трех тысяч рекламодателей, которые заключают более тысячи рекламных компаний в месяц.

Размещение информации по вашей рассылке вас ни к чему не обязывает, это для вас полностью бесплатно, цену за рекламу в своей базе выбираете вы и размещать ту или иную рекламу в своей базе, также решаете вы. Мы лишь будем предлагать вам заявки от рекламодателей в вашей тематике.

 

Зарегестрироваться в сервисе — https://bazaaremail.com/welcome/ss

 

Если у вас возникнут вопросы пишите на почту — serezhenko@bazaaremail.com или обращайтесь в скайп — priveriki.

 

Спасибо!

 


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