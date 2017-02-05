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VitoSAP (со скидкой) - программа для автоматической подачи объявлений

Автор темы ProPoster, 05 Фев 2017 12:20

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#1 ProPoster

ProPoster

    Новичок

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Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:20

РЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ VITOSAP
В самый функциональный инструмент среди себе подобных, заложен опыт программистов,
опыт каждого из которых, превышает 10 лет.
Сайт разработчика http://vitosap.ru/



 

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Увеличение продаж минимум в 2-4 раза.


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Экономия времени от 60-90 часов в месяц.

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Работа на полном автомате.
Возможность подавать неограниченное количество объявлений через программу.

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Ваши объявления увидят все!
Ваши объявления будут на всех первых страницах, а также в блоке "похожие объявления", это позволит Вам всегда оставаться на виду у Ваших клиентов.
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Не нужно искать SIM-карты и IP
Полностью автоматическая регистрация профилей на телефоны сервиса с настройкой переадресации на Ваш номер. IP (Прокси) также распределяются и меняются автоматчиески.

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Работа по расписанию
Ежедневное размещение, переразмещение ваших объявлений происходит на полном автомате. Нужно лишь установить нужные интервалы и даты размещения.
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Импорт/Экспорт большого количества объявлений. Формирование любых отчетов.
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Быстрая и отзывчивая поддержка, поможет настроить программу прямо у Вас на компьютере.

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Детальная статистика по всем Вашим объявлениям, прямо в программе.
Так же можно получить скидку в размере 1500р на покупку программы VitoSAP. ПРОМОКОД ivan18

 

 

 

 

 

 


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