VitoSAP (со скидкой) - программа для автоматической подачи объявлений

Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:20

РЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ VITOSAP

В самый функциональный инструмент среди себе подобных, заложен опыт программистов,

опыт каждого из которых, превышает 10 лет.

Сайт разработчика http://vitosap.ru/​



Увеличение продаж минимум в 2-4 раза.







Экономия времени от 60-90 часов в месяц.





Работа на полном автомате.

Возможность подавать неограниченное количество объявлений через программу.





Ваши объявления увидят все!

Ваши объявления будут на всех первых страницах, а также в блоке "похожие объявления", это позволит Вам всегда оставаться на виду у Ваших клиентов.



Не нужно искать SIM-карты и IP

Полностью автоматическая регистрация профилей на телефоны сервиса с настройкой переадресации на Ваш номер. IP (Прокси) также распределяются и меняются автоматчиески.





Работа по расписанию

Ежедневное размещение, переразмещение ваших объявлений происходит на полном автомате. Нужно лишь установить нужные интервалы и даты размещения.





Импорт/Экспорт большого количества объявлений. Формирование любых отчетов.



Быстрая и отзывчивая поддержка, поможет настроить программу прямо у Вас на компьютере.





Детальная статистика по всем Вашим объявлениям, прямо в программе.

Так же можно получить скидку в размере 1500р на покупку программы VitoSAP. ПРОМОКОД ivan18​