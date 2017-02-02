Кто уже работает с Яндекс Кассой из Украины?

Всем привет.
Внезапно по оформлению договора с Яндес Кассой проявились проблемы с реквизитами рублевого счета для предпринимателей с Украины.
Подскажите, кто знает как это все решается? Буду очень благодарен!
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Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:49
Всем привет.
Внезапно по оформлению договора с Яндес Кассой проявились проблемы с реквизитами рублевого счета для предпринимателей с Украины.
Подскажите, кто знает как это все решается? Буду очень благодарен!
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