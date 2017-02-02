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Кто уже работает с Яндекс Кассой из Украины?

Автор темы alikmullahmetov, 02 Фев 2017 10:49
яндекс касса

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#1 alikmullahmetov

alikmullahmetov

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 68 сообщений
12
Хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:49

Всем привет.

Внезапно по оформлению договора с Яндес Кассой проявились проблемы с реквизитами рублевого счета для предпринимателей с Украины.

Подскажите, кто знает как это все решается? Буду очень благодарен!


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