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Неплохой "пендель" от Александра Андреева

Автор темы Алексей Шемшурин, 02 Фев 2017 09:57
лидерство проблемы успех личностный рост

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Сообщений в теме: 7

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:57

....Гораздо умнее и важнее научиться замечать успехи и радоваться им,

а еще важнее научиться принимать сложности и проблемы.

 

Когда Ты расстраиваешься, негодуешь, Ты отталкиваешь от себя свои желания,

потому что желания находятся в позитивном поле энергии, а в состоянии расстройства Ты находишься в негативном поле энергии.

 

Просто иди вперед! Просто действуй каждый день!

Вселенная преподнесет Тебе Твоё желание и в придачу море подарков!

Только потерпи! Перетерпи сложный период.

Разница между успехом в жизни и провалом как раз и заключается в том,

насколько человек умеет терпеть.

Успешные люди умеют терпеть годами!

 

(я терпел почти 2 года, пока вышел на отличные результаты в своём деле,

целый год я вообще не видел никаких результатов;

моя Аня терпела 1,5 года пока активно искала меня,

а потом еще 1 год наших отношений, пока я был глуп и делал ошибки)

Неудачники и месяца потерпеть не могут - они хотят всё и уже сейчас,

а лучше еще и ничего не делать при этом.

Успешные люди готовы делать всё, преодолевать всё и будь, что будет!

 

Учись терпению! Учись настойчивости! Каждый день Тебя этому учит.

 

Когда всё идет хорошо - радуйся!

Когда всё идет плохо - терпи!

 

Вселенная любит сильных!

Нытиков, жалобщиков, негативщиков она только «наказывает» - 

Вселенная не знает жалости.

 

Поэтому, становись сильным!

Нет, не сразу! Сразу не получится.

Каждый день по чуть-чуть! Каждый день шаг за шагом.

Пройдет месяц, пройдет год - и Ты увидишь абсолютно другую жизнь,

но тренируйся каждый день! Каждый день изо дня в день!

И когда у Тебя нет настроения, полная апатия - вот это лучшее время для тренировки! Сможешь ли Ты взять себя в руки или поплывешь по течению?

 

Будь уверен - в Тебе есть сила! Ты можешь выбраться из любой ситуации!

 

Давай вставай! Собирайся! И полный вперед!

Жизнь прекрасна! Ты прекрасен! Ты всё можешь!

 

www.andreevalexandr.com

 

 

 

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 24 860 сообщений
7 675
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено 02 Февраль 2017 - 23:33

Вселенная любит сильных! Нытиков, жалобщиков, негативщиков она только «наказывает» -  Вселенная не знает жалости.

 

+100000000!!!!!!!!    :thumbsup:

 

Когда всё идет хорошо - радуйся! Когда всё идет плохо - терпи!

 

Я бы немного иначе сказал...  :rolleyes:

 

Когда всё идет хорошо - радуйся!

Когда всё идет плохо... РАДУЙСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!! - так как это "плохо" означает на самом деле твой ШАНС что-то радикально изменить в своей жизни (к лучшему)!!!   ;)  :ph34r:

 

 

 

P.S.  Лёш, вижу, ты потихонечку начинаешь покидать стан "кроликов" и переходишь в стан "тигров"...  ;)

Если я не ошибаюсь, то - так держать!!! И добро пожаловать к нам - ВОИНАМ!  ;)  B)  :ph34r:


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#3 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Вчера, 17:25

Когда всё идет плохо... РАДУЙСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!! - так как это "плохо" означает на самом деле твой ШАНС что-то радикально изменить в своей жизни (к лучшему)!!! ;) :ph34r:

 

Да... Но здесь понадобятся большие силовые ресурсы. Если их на текущий момент недостаточно, то ИМХО лучше терпеть :)

 

P.S. Лёш, вижу, ты потихонечку начинаешь покидать стан "кроликов" и переходишь в стан "тигров"... ;) Если я не ошибаюсь, то - так держать!!! И добро пожаловать к нам - ВОИНАМ! ;) B) :ph34r:

 

Другого мне ничего не остается, Толь :) Так что - да! :)


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#4 Юрий Литовников

Юрий Литовников

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Отправлено Вчера, 18:38

Если их на текущий момент недостаточно, то ИМХО лучше терпеть

Лишь бы не превратиться в такую вот лягушку:

"Если бросить лягушку в кипящую воду, сработает инстинкт и она тут же выпрыгнет. Но если посадить лягушку в кастрюлю с холодной водой и постепенно нагревать ее на огне, то земноводное не почувствует, как вода будет становиться все горячей и горячей. Лягушка будет сидеть в кастрюле до тех пор, пока вода не закипит, иными словами, пока она не сварится."


  • 1

#5 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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Отправлено Сегодня, 04:39

Мотивашка для ВОЙНОВ:

 

:thumbsup:  :) 

 


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#6 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 14:03

Если бросить лягушку в кипящую воду, сработает инстинкт и она тут же выпрыгнет.

 

Если успеет.

 

Но если посадить лягушку в кастрюлю с холодной водой и постепенно нагревать ее на огне, то земноводное не почувствует, как вода будет становиться все горячей и горячей. Лягушка будет сидеть в кастрюле до тех пор, пока вода не закипит, иными словами, пока она не сварится."

 

Есть ссылки на подобные эксперименты?


  • 0

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#7 Юрий Литовников

Юрий Литовников

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Отправлено Сегодня, 15:05

Если успеет.

Есть ссылки на подобные эксперименты?

Да разве так это важно?? Этой притче или аллегории уже очень много лет и она наилучшим образом отражает менталитет нашего русского человека, терпеть до последнего, пока петух по темечку так наклюёт, что уже невмоготу становится ) Только вот что терпеть то??

Да, кстати, а что именно под словом "терпеть" подразумевает ваш Александр Андреев и вы вместе с ним? Ну там может терпеть собственную лень, или боль, или страх, или некомпетентность, или что?


  • 0

#8 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 15:11

Да, кстати, а что именно под словом "терпеть" подразумевает ваш Александр Андреев и вы вместе с ним?

 

он не мой, он свой собственный :) Подразумевает не сдаваться, не отступать, не скатываться в нытье, уныние, апатию, чувство беспомощности. То есть понимать, что трудности отступят и "держать" ситуацию...

 


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