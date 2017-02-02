Неплохой "пендель" от Александра Андреева

....Гораздо умнее и важнее научиться замечать успехи и радоваться им,
а еще важнее научиться принимать сложности и проблемы.
Когда Ты расстраиваешься, негодуешь, Ты отталкиваешь от себя свои желания,
потому что желания находятся в позитивном поле энергии, а в состоянии расстройства Ты находишься в негативном поле энергии.
Просто иди вперед! Просто действуй каждый день!
Вселенная преподнесет Тебе Твоё желание и в придачу море подарков!
Только потерпи! Перетерпи сложный период.
Разница между успехом в жизни и провалом как раз и заключается в том,
насколько человек умеет терпеть.
Успешные люди умеют терпеть годами!
(я терпел почти 2 года, пока вышел на отличные результаты в своём деле,
целый год я вообще не видел никаких результатов;
моя Аня терпела 1,5 года пока активно искала меня,
а потом еще 1 год наших отношений, пока я был глуп и делал ошибки)
Неудачники и месяца потерпеть не могут - они хотят всё и уже сейчас,
а лучше еще и ничего не делать при этом.
Успешные люди готовы делать всё, преодолевать всё и будь, что будет!
Учись терпению! Учись настойчивости! Каждый день Тебя этому учит.
Когда всё идет хорошо - радуйся!
Когда всё идет плохо - терпи!
Вселенная любит сильных!
Нытиков, жалобщиков, негативщиков она только «наказывает» -
Вселенная не знает жалости.
Поэтому, становись сильным!
Нет, не сразу! Сразу не получится.
Каждый день по чуть-чуть! Каждый день шаг за шагом.
Пройдет месяц, пройдет год - и Ты увидишь абсолютно другую жизнь,
но тренируйся каждый день! Каждый день изо дня в день!
И когда у Тебя нет настроения, полная апатия - вот это лучшее время для тренировки! Сможешь ли Ты взять себя в руки или поплывешь по течению?
Будь уверен - в Тебе есть сила! Ты можешь выбраться из любой ситуации!
Давай вставай! Собирайся! И полный вперед!
Жизнь прекрасна! Ты прекрасен! Ты всё можешь!
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