Неплохой "пендель" от Александра Андреева

Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:57

....Гораздо умнее и важнее научиться замечать успехи и радоваться им,

а еще важнее научиться принимать сложности и проблемы.

Когда Ты расстраиваешься, негодуешь, Ты отталкиваешь от себя свои желания,

потому что желания находятся в позитивном поле энергии, а в состоянии расстройства Ты находишься в негативном поле энергии.

Просто иди вперед! Просто действуй каждый день!

Вселенная преподнесет Тебе Твоё желание и в придачу море подарков!

Только потерпи! Перетерпи сложный период.

Разница между успехом в жизни и провалом как раз и заключается в том,

насколько человек умеет терпеть.

Успешные люди умеют терпеть годами!

(я терпел почти 2 года, пока вышел на отличные результаты в своём деле,

целый год я вообще не видел никаких результатов;

моя Аня терпела 1,5 года пока активно искала меня,

а потом еще 1 год наших отношений, пока я был глуп и делал ошибки)

Неудачники и месяца потерпеть не могут - они хотят всё и уже сейчас,

а лучше еще и ничего не делать при этом.

Успешные люди готовы делать всё, преодолевать всё и будь, что будет!

Учись терпению! Учись настойчивости! Каждый день Тебя этому учит.

Когда всё идет хорошо - радуйся!

Когда всё идет плохо - терпи!

Вселенная любит сильных!

Нытиков, жалобщиков, негативщиков она только «наказывает» -

Вселенная не знает жалости.

Поэтому, становись сильным!

Нет, не сразу! Сразу не получится.

Каждый день по чуть-чуть! Каждый день шаг за шагом.

Пройдет месяц, пройдет год - и Ты увидишь абсолютно другую жизнь,

но тренируйся каждый день! Каждый день изо дня в день!

И когда у Тебя нет настроения, полная апатия - вот это лучшее время для тренировки! Сможешь ли Ты взять себя в руки или поплывешь по течению?

Будь уверен - в Тебе есть сила! Ты можешь выбраться из любой ситуации!

Давай вставай! Собирайся! И полный вперед!

Жизнь прекрасна! Ты прекрасен! Ты всё можешь!

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