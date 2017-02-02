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Товарная CPA сеть нового поколения cpaseti.com

Автор темы Cpaseti, 02 Фев 2017 07:57

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#1 Cpaseti

Cpaseti

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Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:57

Приветствуем Вас, друзья!

 

Представляем Вам товарную CPA сеть нового поколения - cpaseti.com, которая является мощным инструментом для заработка, как для веб-мастеров, так и для рекламодателей!

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Анализируя данный рынок уже не первый год и понимая всю сложность и специфику данной деятельности в условиях жесткой конкуренции, мы позаботились о том, чтобы данная CPA сеть стала самым удобным, самым надежным и самым выгодным партнером для каждого, кто желает сотрудничать долгосрочно!

 

Что мы даем нашим партнерам?

 

  1. Проверенную систему взаимодействия вебмастеров и рекламодателей на выгодных условиях для обеих сторон, работающую 24 часа в сутки 7 дней в неделю!
  2. Бесплатные консультации с компетентными специалистами в техподдержке по любым вопросам! Даже если Ваш уровень – новичок, готовы посодействовать быстрому росту! Не стесняйтесь задавать вопросы!
  3. Удобнейший проработанный интерфейс площадки, позволяющий детально настраивать рекламные компании в личном кабинете.
  4. И самое главное – мы даем ту самую прибыль, на которую Вы рассчитываете уже на первых этапах работы!

Какие наши особенности и преимущества?

 

  1. Мы работаем практически со всеми выгодными источниками трафика.
  2. Мы предлагаем офферы с большой конверсией и на любой вкус!
  3. Если Вы продвинутый арбитражник и знаете, как привлечь трафик, мы готовы предоставлять качественные протестированные креативы от собственного креаторского отдела бесплатно! Вам лишь останется решать вопросы с источниками траффика, не заморачиваясь на промо материалах!
  4. Предлагаем реферальную систему, по условию которой Вы будете получать 5% от дохода привлеченного вебмастера
  5. Предусмотрена парковка доменов, Traffback, Postback.

Итак, если Вы вебмастер – наша CPA сеть является идеальным для Вас инструментом для получения дохода!

Если Вы рекламодатель – даем гарантии, что только наши вебмастера способны увеличить продажи Вашего товара до самого высокого уровня!

 

Регистрация - cpaseti.com

По всем вопросам в скайп Снежана Сpaseti

В вк vk.com/biz_club_1


Сообщение отредактировал Cpaseti: 02 Февраль 2017 - 08:25

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