Товарная CPA сеть нового поколения cpaseti.com

Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:57

Приветствуем Вас, друзья!

Представляем Вам товарную CPA сеть нового поколения - cpaseti.com, которая является мощным инструментом для заработка, как для веб-мастеров, так и для рекламодателей!

Анализируя данный рынок уже не первый год и понимая всю сложность и специфику данной деятельности в условиях жесткой конкуренции, мы позаботились о том, чтобы данная CPA сеть стала самым удобным, самым надежным и самым выгодным партнером для каждого, кто желает сотрудничать долгосрочно!

Что мы даем нашим партнерам?

Проверенную систему взаимодействия вебмастеров и рекламодателей на выгодных условиях для обеих сторон, работающую 24 часа в сутки 7 дней в неделю! Бесплатные консультации с компетентными специалистами в техподдержке по любым вопросам! Даже если Ваш уровень – новичок, готовы посодействовать быстрому росту! Не стесняйтесь задавать вопросы! Удобнейший проработанный интерфейс площадки, позволяющий детально настраивать рекламные компании в личном кабинете. И самое главное – мы даем ту самую прибыль, на которую Вы рассчитываете уже на первых этапах работы!

Какие наши особенности и преимущества?

Мы работаем практически со всеми выгодными источниками трафика. Мы предлагаем офферы с большой конверсией и на любой вкус! Если Вы продвинутый арбитражник и знаете, как привлечь трафик, мы готовы предоставлять качественные протестированные креативы от собственного креаторского отдела бесплатно! Вам лишь останется решать вопросы с источниками траффика, не заморачиваясь на промо материалах! Предлагаем реферальную систему, по условию которой Вы будете получать 5% от дохода привлеченного вебмастера Предусмотрена парковка доменов, Traffback, Postback.

Итак, если Вы вебмастер – наша CPA сеть является идеальным для Вас инструментом для получения дохода!

Если Вы рекламодатель – даем гарантии, что только наши вебмастера способны увеличить продажи Вашего товара до самого высокого уровня!

Регистрация - cpaseti.com

По всем вопросам в скайп Снежана Сpaseti

В вк vk.com/biz_club_1

Сообщение отредактировал Cpaseti: 02 Февраль 2017 - 08:25