Помогите новичку советом

Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:17

Маша Иванова, РСЯ и сейчас живо - просто теперь больше работать приходится с аудиторией приходящей на сайт из РСЯ

А так околесемантика по прежднему дешевая, ретаргетинг тоже не очень дорогой, ну и про Яндекс. Аудитории не забывайте.

Гугл конечно погибче в этом деле, но все таки и РСЯ дает неплохие результаты.

А по теме обращения, так больше на псевдопиар попахивает... на ютубе в открытом доступе все что нужно есть.

Золото, как обычно, под ногами....