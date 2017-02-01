Здравствуйте, форумчане. Если пишу не в правильной ветке не судите строго. Я к Вам за советом. Долго уже мучаюсь с изучением по работе с РСЯ и впустую сливаю деньги. Нашел курсы Виталия Гандзия и Артура Гранта " мастер РСЯ" где обещают научить и клиентов подкинуть при должном обучении. Может кто сталкивался с этими тренерами, дайте пожалуйста совет, стоит ли их курс брать?! Спасибо.
Помогите новичку советом
#4
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:29
Если не трудно, можно поподробнее.
Был у них и-нет магазин. В свое время -успешный. Решили они - а почему-бы.. Не прогадали.Курсы начали клепать.
Пустышки- зарабатывыющие на сдувшихся трендах.
Имхо.
Сообщение отредактировал трай: 01 Февраль 2017 - 17:33
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#5
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:53
Собираешь потенциальные ключевые слова - выбираешь кликабельные картинки - создаешь вкусные рекламные тексты - анализируешь и регулируешь цену клика. Если очень много показов, а кликов ничтожно мало, меняешь картинки, возможно меняешь рекламный текст. Через метрику, по возможности, смотришь где заказы, а где пустые клики. Вот и вся РСЯ.
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#9
Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:17
Маша Иванова, РСЯ и сейчас живо - просто теперь больше работать приходится с аудиторией приходящей на сайт из РСЯ
А так околесемантика по прежднему дешевая, ретаргетинг тоже не очень дорогой, ну и про Яндекс. Аудитории не забывайте.
Гугл конечно погибче в этом деле, но все таки и РСЯ дает неплохие результаты.
А по теме обращения, так больше на псевдопиар попахивает... на ютубе в открытом доступе все что нужно есть.
Золото, как обычно, под ногами....
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#10
Отправлено 02 Февраль 2017 - 05:12
На ютубе все есть, конечно. Но тут меня привлекает момент онлайн наставника, так как вопросов много, а задать некому. курсы у других тренеров стоят не 5900 а от 15000. плюс расход на тесты. Но если у других тренеров много инфы о их работе, то тут маловато че то. Хотя материалы обучения те же, что и у всех.
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