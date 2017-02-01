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Помогите новичку советом

Автор темы Новик, 01 Фев 2017 15:02

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Сообщений в теме: 9

#1 Новик

Новик

    Новичок

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  • Pip
  • 4 сообщений
0
Обычный

Отправлено 01 Февраль 2017 - 15:02

Здравствуйте, форумчане. Если пишу не в правильной ветке не судите строго. Я к  Вам за советом. Долго уже мучаюсь с изучением по работе с РСЯ и впустую сливаю деньги. Нашел курсы Виталия Гандзия и Артура Гранта " мастер РСЯ" где обещают научить и клиентов подкинуть при должном обучении. Может кто сталкивался с этими тренерами, дайте пожалуйста совет, стоит ли их курс брать?! Спасибо.


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#2 трай

трай

    Свой человек

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204
Очень хороший
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Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:27

Может кто сталкивался с этими тренерами

Я - сталкивался.Один - бывший мелкий периферийный следак. Второй -копирайтер -я, в свое время, повелся. Не рекомендую.


Сообщение отредактировал трай: 01 Февраль 2017 - 16:55

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#3 Новик

Новик

    Новичок

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  • 4 сообщений
0
Обычный

Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:17

Я - сталкивался.Водоливы. Имхо.
Если не трудно, можно поподробнее.
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#4 трай

трай

    Свой человек

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  • 673 сообщений
204
Очень хороший
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Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:29

Если не трудно, можно поподробнее.

Был у них и-нет магазин. В свое время -успешный. Решили они - а почему-бы.. Не прогадали.Курсы начали клепать.

 

Пустышки- зарабатывыющие на сдувшихся трендах.

 

Имхо.


Сообщение отредактировал трай: 01 Февраль 2017 - 17:33

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#5 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Очень хороший
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Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:53

Собираешь потенциальные ключевые слова - выбираешь кликабельные картинки - создаешь вкусные рекламные тексты - анализируешь и регулируешь цену клика. Если очень много показов, а кликов ничтожно мало, меняешь картинки, возможно меняешь рекламный текст. Через метрику, по возможности, смотришь где заказы, а где пустые клики. Вот и вся РСЯ.


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#6 Новик

Новик

    Новичок

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  • Pip
  • 4 сообщений
0
Обычный

Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:53

Да если б всё так просто.  :)


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#7 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 1 695 сообщений
626
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Г. Тамбов
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:59

А зачем усложнять?


Сообщение отредактировал .:Алексей:.: 01 Февраль 2017 - 19:00

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#8 Маша Иванова

Маша Иванова

    Коммерсант

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17
Хороший

Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:59

раньше было просто, сейчас сложно. 6 лет назад, поле было не паханное, и до нельзя, простое. Помню себя в то время. Жаль, что его уже не вернуть. 


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#9 avksom

avksom

    Новичок

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1
Обычный
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Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:17

Маша Иванова, РСЯ и сейчас живо - просто теперь больше работать приходится с аудиторией приходящей на сайт из РСЯ

 

А так околесемантика по прежднему дешевая, ретаргетинг тоже не очень дорогой, ну и про Яндекс. Аудитории не забывайте.

Гугл конечно погибче в этом деле, но все таки и РСЯ дает неплохие результаты.

 

 

А по теме обращения, так больше на псевдопиар попахивает... на ютубе в открытом доступе все что нужно есть.

Золото, как обычно, под ногами....


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#10 Новик

Новик

    Новичок

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0
Обычный

Отправлено 02 Февраль 2017 - 05:12

На ютубе все есть, конечно. Но тут меня привлекает момент онлайн наставника, так как вопросов много, а задать некому. курсы у других тренеров стоят не 5900 а от 15000. плюс расход на тесты. Но если у других тренеров много инфы о их работе, то тут маловато че то. Хотя материалы обучения те же, что и у всех.


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