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Перегруппируйте свою бизнес-стратегию, задействуя продающие тексты!

Автор темы Mayklnick2016, 01 Фев 2017 04:31

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#1 Mayklnick2016

Mayklnick2016

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Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:31

Добрый день. Вы инфобизнесмен, интернет-предприниматель или бизнесмен, который хочет успешно перенести свой бизнес в онлайн-режим?

Значит, перед вами стоят 2 ключевые задачи – привлечь клиентов и продать товар/услугу с максимальной рентабельностью вложений.

 

Осуществлять это можно разными путями:

·         продвигать свой сайт;

·         собирать базу подписчиков для рекламной рассылки;

·         задействовать контекстную или баннерную рекламу;

·         раскручивать группу в соц. сетях и т.д.

 

Во всех случаях вам нужны тексты, эффективно воздействующие на ЦА и ведущие ее к нужному действию: заказу, звонку, подписке и др.

 

Какой эффект вызывают профессиональные продающие тексты

 

В своей работе я использую формулу продающего копирайтинга – AIDA, широко известную среди рекламщиков и интернет-маркетологов во всем мире. Что дает использование этой формулы:

 

1.       Человек с первых секунд вовлекается в процесс чтения, с самого начала он понимает, что попал по адресу.

2.       Грамотно работающие механизмы копирайтинга в тексте подогревают его интерес.

3.       В нем возникает желание обладать вещью или воспользоваться услугой, которая предлагается.

4.       Желание перетекает в фазу активного действия и человек делает нужный шаг – заказ услуги/продукта.

 

 

Внесите в свой бизнес-план высокопродуктивные тексты!

 

Если Вы заинтересовались перспективами по усилению своего сайта, группы в контакте или рассылки, мои контакты для связи:

 

Посетите мой сайт, где Вы найдете детальную информацию обо мне, портфолио и список услуг.

Напишите на ящик - Mayklnick19@yandex.ru

Или в Скайп – MayklNick

В контакте - https://vk.com/id150654741


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