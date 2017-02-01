Перегруппируйте свою бизнес-стратегию, задействуя продающие тексты!

Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:31

Добрый день. Вы инфобизнесмен, интернет-предприниматель или бизнесмен, который хочет успешно перенести свой бизнес в онлайн-режим?

Значит, перед вами стоят 2 ключевые задачи – привлечь клиентов и продать товар/услугу с максимальной рентабельностью вложений.

Осуществлять это можно разными путями:

· продвигать свой сайт;

· собирать базу подписчиков для рекламной рассылки;

· задействовать контекстную или баннерную рекламу;

· раскручивать группу в соц. сетях и т.д.

Во всех случаях вам нужны тексты, эффективно воздействующие на ЦА и ведущие ее к нужному действию: заказу, звонку, подписке и др.

Какой эффект вызывают профессиональные продающие тексты

В своей работе я использую формулу продающего копирайтинга – AIDA, широко известную среди рекламщиков и интернет-маркетологов во всем мире. Что дает использование этой формулы:

1. Человек с первых секунд вовлекается в процесс чтения, с самого начала он понимает, что попал по адресу.

2. Грамотно работающие механизмы копирайтинга в тексте подогревают его интерес.

3. В нем возникает желание обладать вещью или воспользоваться услугой, которая предлагается.

4. Желание перетекает в фазу активного действия и человек делает нужный шаг – заказ услуги/продукта.

Внесите в свой бизнес-план высокопродуктивные тексты!

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