Разработка программного обеспечения для бизнеса

Отправлено Сегодня, 13:45

Компания Intechcore является ведущим поставщиком программных продуктов в области документооборота / управления документами / текстовых систем. За счёт своего многолетнего опыта и широкого профиля, компания так же является надёжным партнёром в области разработки, совершенствования и обслуживания программного обеспечения и ит-аутсорсинге, как на месте заказчика так и с использованием рабочих моделей аутсорсинга. Разработка программного обеспечения является приоритетной деятельностью компании. Ведущие специалисты создают ПО, полностью отвечающее потребностям клиента. Комплексный подход включает техническую подготовку проекта, его внедрения и после установочную поддержку. Опыт разработки и индивидуальный подход в решении сложных задач позволяет создавать современные, эффективные приложения, учитывающие как специфику деятельности, так и индивидуальные пожелания каждого клиента. Работа над поставленными задачами проводится как локально, так и удаленно. Для более подробной информации - http://ru.intechcore.com/