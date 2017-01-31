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Разработка программного обеспечения для бизнеса

Автор темы ZyevArtem, Сегодня, 13:45

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#1 ZyevArtem

ZyevArtem

    Новичок

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    Россия, Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:45

Компания Intechcore является ведущим поставщиком программных продуктов в области документооборота / управления документами / текстовых систем. За счёт своего многолетнего опыта и широкого профиля, компания так же является надёжным партнёром в области разработки, совершенствования и обслуживания программного обеспечения и ит-аутсорсинге, как на месте заказчика так и с использованием рабочих моделей аутсорсинга. Разработка программного обеспечения является приоритетной деятельностью компании. Ведущие специалисты  создают ПО, полностью отвечающее потребностям клиента. Комплексный подход включает техническую подготовку проекта, его внедрения и после установочную поддержку. Опыт разработки и индивидуальный подход в решении сложных задач позволяет создавать современные, эффективные приложения, учитывающие как специфику деятельности, так и индивидуальные пожелания каждого клиента. Работа над поставленными задачами проводится как локально, так и удаленно. Для более подробной информации - http://ru.intechcore.com/

 


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