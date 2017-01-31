Как я работаю с Форекс партнерками не торгуя. Реальные цифры 5000$.

Отправлено Сегодня, 11:45



Партнерская программа - это форма делового сотрудничества между продавцом и партнерами, при котором партнеры привлекают пользователей на сайт продавца и получают бонусы в виде процента или фиксированной суммы за какое-то оговоренное действие (например, покупку товара, заполнение формы, посещение определённых страниц, открытие счета, пополнения баланса итд...).



Итак, друзья, если Вы новичок в Интернет бизнесе на партнерских программах, то Вам обязательно нужно ознакомиться с тем ,что такое партнерская программа, что такое многоуровневая партнерская программа, и 7 основных достоинств данного вида бизнеса, а также открыть счет в системе webmoney(для ввода вывода денег).



Давайте сначала рассмотрим, почему так популярен Forex и почему на нем можно неплохо зарабатывать. На Форексе люди зарабатывают так: они открывают реальный счет в каком нибудь дилинговом центре, пополняют свой счет и начинают покупать одну валюту за другую, к примеру евро за доллары, когда валюта куплена, трейдеры ждут изменения котировок валюты и продают ее уже по выгодному курсу. Возможен и обратный процесс, сначала продается валюта, потом покупается. В общем обычный обменный пункт, но из-за того, что брокер дает трейдеру плечо, по простому умножает его на 100 или на 500, доход получается хороший. То есть человек кладет на счет сто долларов, но когда покупает или продает валюту, то оперирует уже суммой в 10.000 долларов, вот отсюда и прибыль.



В общем, очень много людей хотят торговать на Forex, к примеру посмотрите статистику показов Яндекса, стотысячные запросы в различных вариациях в месяц! Только в Яндексе! В общем, спрос на Форекс очень велик и люди только развиваются в этом направлении.



В чем суть партнерской программы Форекс?



Вам просто нужно привлекать клиентов которые хотят торговать на Форекс в дилинговый центр, который и придумал партнерскую программу. Главным моментом здесь является то, что все эти многотысячные запросы, то есть люди, не смогут торговать на Форекс без дилингового центра. Когда трейдер закрывает одну сделку, то дилинговый центр берет свою комиссию за обслуживание. Вот этой комиссией в размере 50% делется дилинговый центр со своими партнерами. Что очень классно, это то, что в партнерку можно привлекать не только клиентов, но и партнеров. Через меня к примеру зарегистрировался один партнер, за первые три месяца он привлек более 120 клиентов, его доходы на тот момент составляли порядка 200 долларов в неделю. Так вот, потому, что мой партнер зарабатывает 800$ в месяц, дилинговый центр платит мне еще 17 процентов с суммы заработка моего партнера и 5 процентов с суммы заработка партнера моего партнера10 активных партнеров, которые зарабатывают по 1000 долларов месяц на этой партнерке, то вы будете получать по 170 долларов в месяц с каждого или 1700 со всех.

Ну как, не слабо? Вот-вот, у Вас должно быть всего 10 активных партнеров.



Это мы подсчитали только заработок с партнеров. Но ведь нам еще платят 50% с лично приглашенных клиентов. Запомните, вам платят с каждой сделки вашего клиента, а сделок он реально может сделать несколько сотен в месяц. Чем большей суммой рискует трейдер, тем больше заработок дилингового центра, соответственно и Ваш. Вот у меня сейчас очень много клиентов, партнеров в партнерском кабинете и когда я наблюдаю, как начисляются деньги, то видно, что с каждого клиента начисляется разная сумма, с кого-то 2 цента, с кого-то 4 доллара, с кого-то 100 долларов. Большие суммы начисляются с тех клиентов, у которых на счетах более крупные суммы денег. Если, к примеру, Вы привлекли клиента, который открыл счет на 10.000 долларов, то Вы запросто можете получать 30-100 долларов с каждой его сделки. А как я уже писал, сделок он может сделать несколько сотен за месяц! Теперь улавливаете? Вам нужно добиться того, чтобы через вашу партнерскую ссылку регистрировались люди, которые играют на бирже с большим капиталом, как это делать я Вам расскажу чуть позже. Чем больше счет у Вашего клиента, тем больше Ваш доход.



Имейте ввиду, что будет очень много клиентов, у которых будет нулевой или очень маленький баланс. Почему? Да потому, что очень много простых людей открывают бесплатные демо счета или счета с минимальным депозитом. Эти люди новички! Они сначала учатся, а потом играют на бирже! Если у Вашего клиента на счету ноль, то это не значит что он бедный. Из личного опыта скажу, что у меня были нулевые клиенты, а потом их балансы пополнялись на 1000 долларов и больше Так что вот так, тот, кто будет зарабатывать на этой партнерской программе, имейте ввиду и не пугайтесь В настоящий момент мой доход от партнерской программе составляет 5.000$ в месяц и я только росту. Партнеры привлекают партнеров и клиентов, и вся структура движется в геометрической прогрессии без моего участия.



Всего лишь три партнерские программы, которые на мой взгляд достойны особого внимания:

1. Партнерка Forex4you - http://cpagrand.ru/forex4you

2. Партнерка ForexClub - http://cpagrand.ru

3. Партнерка Робофорекс - http://mir-betting.ru/roboforex.html



Регистрируйтесь хотя бы в двух партнерках по моим ссылкам (выше) и пишите мне prohor3333333@yandex.ru за помощью, указав номера счетов. Получите софт, базы, ключи и долгосрочную помощь.