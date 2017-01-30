Написание текстов

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Автор темы Rainbow207, Вчера, 16:15

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#1 Rainbow207

Rainbow207

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 16:15

Набираю людей для написания небольшое текста .
Работа занимает 10 минут .
Работа подойдёт любому , от ученика до пенсионера, эта разовая подработка.
Оплату осуществляю на Яндекс деньги или на мобильный телефон .
От вас:
- наличие почты на Яндекс от 3-х месяцев .
- проживание в РФ.
Все подробности по почте :
Ya.freelance@bk.ru
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