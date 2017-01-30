Написание текстов

Отправлено Вчера, 16:15

Набираю людей для написания небольшое текста .

Работа занимает 10 минут .

Работа подойдёт любому , от ученика до пенсионера, эта разовая подработка.

Оплату осуществляю на Яндекс деньги или на мобильный телефон .

От вас:

- наличие почты на Яндекс от 3-х месяцев .

- проживание в РФ.

Все подробности по почте :

Ya.freelance@bk.ru

