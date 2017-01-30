Набираю людей для написания небольшое текста .
Работа занимает 10 минут .
Работа подойдёт любому , от ученика до пенсионера, эта разовая подработка.
Оплату осуществляю на Яндекс деньги или на мобильный телефон .
От вас:
- наличие почты на Яндекс от 3-х месяцев .
- проживание в РФ.
Все подробности по почте :
Ya.freelance@bk.ru
Написание текстов
Автор темы Rainbow207, Вчера, 16:15
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей