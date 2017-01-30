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Primedice.com - Первая и самая популярная игр на Bitcoin BTC

Автор темы PrimediceGood, Вчера, 15:24

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#1 PrimediceGood

PrimediceGood

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:24

Приглашаем в первую и самую популярную игру на Bitcoin
"КОСТИ" (Больше/Меньше) PRIMEDICE​
 
 
Отличное местечько , скоротать скучные вечера , или расслабится , в середине рабочего процесса ...
 
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-Казино работает c 2013 года
-Более 20 миллиардов ставок
-Средний вывод с проекта игроками 1400 BTC за 24 часа
-Русский и Английский чат
-Мгновенный вывод и пополнение счета
-Контроль честности
-Система достижений и Зал Славы
-Функция авто-ставок
И много другое ....
 
Как купить / продать биткионы
 
 
Как пополнить счет Primedice

 
 
Статистик топовых игроков казино
 
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Моя статистика
 
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Регистрация (партнерская ссылка): https://primedice.com/?c=Whitestar​
Регистрация (обычная ссылка): primedice.com

 


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