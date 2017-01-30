Primedice.com - Первая и самая популярная игр на Bitcoin BTC

Отправлено Вчера, 15:24

Приглашаем в первую и самую популярную игру на Bitcoin

"КОСТИ" (Больше/Меньше) PRIMEDICE​

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-Более 20 миллиардов ставок

-Средний вывод с проекта игроками 1400 BTC за 24 часа

-Русский и Английский чат

-Мгновенный вывод и пополнение счета

-Контроль честности

-Система достижений и Зал Славы

-Функция авто-ставок

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