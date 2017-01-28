Добрый вечер, уважаемые пользователи
Хочу порекомендовать Вам качественные услуги в интернете:
Аренда выделенных физических серверов:
1) Аренда сервера в России
2) ]Аренда сервера в Украине
3) ]Аренда сервера в Германии
4) Аренда сервера во Франции
5) Аренда сервера в Англии
6) ]Аренда сервера в ЕС и США
7) ]Аренда сервера в Румынии
Аренда VPS:
8Аренда VPS сервера в Украине
9) Аренда VPS сервера в ЕС
10) Аренда VPS сервера в РФ
Аренда хостинга:
11) Хостинг в Германии, Амстердаме, Украине, РФ
12) VIP хостинг
На рынке услуг OSHQ уже более 5-ти лет и у нас накопился определенный опыт, которым мы готовы поделится с нашими пользователями.
Принимаем оплату через:
1. WebMoney (аттестат продавца)
2. Яндекс деньги
4. InterKassa
5. LiqPay.com
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добрый вечер уважаемые пользователи форума , хотим Вам предложить услугу по аренде 100 Гигабит-ного сервера с Безлимитным трафиком !
Два процессора Xeon 2650
1.5 Тб RAM
12x1 Тб SSD или 12x8 Тб HDD
IPMI
100 Гигабит БЕЗЛИМИТ*
Цена 4999$ в месяц
* 30 Гигабит исходящий с 6 утра до 6 вечера по CST, в друго время нету ограничений по трафику
Два процессора Xeon 2650
1.5 Тб RAM
12x1 Тб SSD или 12x8 Тб HDD
IPMI
100 Гигабит Гарантированные 24/7
Цена 9999$ в месяц
Качественный хостинг сервис, впс, сервера до 100 Гигабит
#1
Отправлено 28 Январь 2017 - 18:04
Добрый вечер, уважаемые пользователи
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