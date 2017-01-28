Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Качественный хостинг сервис, впс, сервера до 100 Гигабит

Автор темы oshq, 28 Янв 2017 18:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 oshq

oshq

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено 28 Январь 2017 - 18:04

Добрый вечер, уважаемые пользователи

Хочу порекомендовать Вам качественные услуги в интернете:
Аренда выделенных физических серверов:
1) Аренда сервера в России
2) ]Аренда сервера в Украине
3) ]Аренда сервера в Германии
4) Аренда сервера во Франции
5) Аренда сервера в Англии
6) ]Аренда сервера в ЕС и США
7) ]Аренда сервера в Румынии


Аренда VPS:
8Аренда VPS сервера в Украине
9) Аренда VPS сервера в ЕС
10) Аренда VPS сервера в РФ
Аренда хостинга:

11) Хостинг в Германии, Амстердаме, Украине, РФ
12) VIP хостинг

На рынке услуг OSHQ уже более 5-ти лет и у нас накопился определенный опыт, которым мы готовы поделится с нашими пользователями.
Принимаем оплату через:
1. WebMoney (аттестат продавца)
2. Яндекс деньги
4. InterKassa
5. LiqPay.com

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добрый вечер уважаемые пользователи форума , хотим Вам предложить услугу по аренде 100 Гигабит-ного сервера с Безлимитным трафиком !

Два процессора Xeon 2650
1.5 Тб RAM
12x1 Тб SSD или 12x8 Тб HDD
IPMI

100 Гигабит БЕЗЛИМИТ*

Цена 4999$ в месяц


* 30 Гигабит исходящий с 6 утра до 6 вечера по CST, в друго время нету ограничений по трафику


Два процессора Xeon 2650
1.5 Тб RAM
12x1 Тб SSD или 12x8 Тб HDD
IPMI

100 Гигабит Гарантированные 24/7

Цена 9999$ в месяц


  • 0
Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума