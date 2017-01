VkDuty 4.0 [Новый функционал] - Накрутка ВК. Безопасность. Качество

Отправлено 28 Январь 2017 - 08:55

VkDuty 4.0 - Накрутка ВКонтакте. Безопасность. Качество. Скорость.

http://vkduty.cc/

Мы на рынке вот уже седьмой год, за это время программой воспользовались свыше 1.000.000 пользователей, и мы решили порадовать Вас и сделать этот год знаменательным во всех смыслах! Все мы ждали, вокруг ходили слухи, и вот, наконец, настал тот самый день, когда мы с гордостью представляем вашему вниманию VkDuty 4.0!

Программа полностью переписана с нуля: абсолютно новый дизайн, а также новейшие алгоритмы, которые соблюдают идеальный баланс между скоростью и безопасностью накрутки и даже новый функционал, который, безусловно, не оставит равнодушным абсолютно никого!



Итак, что же Вы хотите? Накрутить лайки на новую фотографию? Друзей, подписчиков, или может даже участников в сообщество? Всё это далеко не весь список того, что возможно с помощью нашей программы! Даже несмотря на большой функционал и довольно серьезные возможности программы, она специально адаптирована для использования как новичкам, так и профессионалам в области SMM!



Основной функционал:

● Накрутка лайков

- На посты

- На фото

- На комментарии

- На товары ВКонтакте NEW!

● Накрутка заявок

- Друзей

- Подписчиков

● Накрутка репостов NEW!

- На посты

- На фото

- На комментарии

- На товары ВКонтакте NEW!

● Накрутка участников NEW!

- В группу

- В паблик

- На встречу

● Накрутка голосований (опросов)

● Накрутка комментариев (отзывов)

- Накрутка комментариев в топики

- Накрутка комментариев на видео

- Накрутка комментариев на фото

● Автолайкинг (автоматическая накрутка лайков на новые посты) NEW!



Итак, что мы имеем в итоге, скачивая программу? А вот что:

- Мощнейший инструмент для раскрутки ВКонтакте

- Стильный дизайн

- Быстрая накрутка

- Интуитивный интерфейс

- Весьма внушительный функционал

И всё это в одной программе!

Авторизация и добавление задание - всего два простых шага и Вы на пути к небывалой популярности! С VkDuty 4.0 перед Вами открыты все пути и Вы можете исследовать любой, какой захотите - всё именно в Ваших руках!



© VkDuty Официальный сайт http://vkduty.cc/ ( http://vkduty.ru/ )

Последняя версия программы всегда доступна для скачивания по этой ссылке: http://vkduty.cc/download ( http://vkduty.ru/download )