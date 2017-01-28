Автоматизация контекстной рекламы Директ и AdWords

AdsGen - программа для автоматизации создания объявлений для Яндекс Директ и Google AdWords.
Скриншоты настроек программы
Скрытый текст
Возможности:
- Обработка списка ключевых фраз
- Обработка списка ключевых фраз для текстов объявлений
- Генератор текстов (можете составлять базовые ключевые фразы или тексты для объявлений)
- Массовая обработка ключевых фраз списками
- Генерация объявлений для Яндекс Директ
- Генерация объявлений для Google AdWords
- Парсинг текстов объявлений конкурентов
- Создание заголовков до 56 символов (из длинных ключей и коротких)
- Создание ссылок с UTM метками
- Создание быстрых ссылок
- Создание уточнений
- Создание объявлений в нескольких вариантах соответствия ключевых фраз
- А/Б тестирование объявлений, возможно задать до 50 объявлений в группе для обоих систем
- И другое.
Создаются:
- Заголовки объявлений
- Описания объявлений
- Ссылка объявления (подстановка ключа / создание UTM меток)
- Отображаемая ссылка (из ключа / или заданного текста)
- Быстрые ссылки (Заголовки, описания, адреса) - для Яндекс Директ
- Пути: www.domain.ru/path1/path2 - для Google AdWords
- Метки (слова из ключевой фразы) - для Яндекс Директ
- Комментарии - для Google AdWords
Выгрузка готовых объявлений:
- Яндекс Директ - в XLS, CSV файлы и через буфер обмена (Office Excel для работы программы не требуется)
- Google AdWords - в CSV файл и через буфер обмена (пошаговая выгрузка)
Видеоматериалы: YouTube
Сообщество: https://vk.com/es_adsgen
Оф. сайт: http://essentialsoftware.ru/adsgen
Вы можете самостоятельно скачать и опробовать работу программы.
Поддержка операционных систем Windows Vista и выше.