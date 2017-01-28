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Автоматизация контекстной рекламы Директ и AdWords

Автор темы EssentialSoftware, 28 Янв 2017 03:41

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#1 EssentialSoftware

EssentialSoftware

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Отправлено 28 Январь 2017 - 03:41

AdsGen - программа для автоматизации создания объявлений для Яндекс Директ и Google AdWords.​

 

 

Скриншоты настроек программы
Скрытый текст

 

 

Возможности:

  • Обработка списка ключевых фраз
  • Обработка списка ключевых фраз для текстов объявлений
  • Генератор текстов (можете составлять базовые ключевые фразы или тексты для объявлений)
  • Массовая обработка ключевых фраз списками
  • Генерация объявлений для Яндекс Директ
  • Генерация объявлений для Google AdWords
  • Парсинг текстов объявлений конкурентов
  • Создание заголовков до 56 символов (из длинных ключей и коротких)
  • Создание ссылок с UTM метками
  • Создание быстрых ссылок
  • Создание уточнений
  • Создание объявлений в нескольких вариантах соответствия ключевых фраз
  • А/Б тестирование объявлений, возможно задать до 50 объявлений в группе для обоих систем
  • И другое.

 

Создаются:

  • Заголовки объявлений
  • Описания объявлений
  • Ссылка объявления (подстановка ключа / создание UTM меток)
  • Отображаемая ссылка (из ключа / или заданного текста)
  • Быстрые ссылки (Заголовки, описания, адреса) - для Яндекс Директ
  • Пути: www.domain.ru/path1/path2 - для Google AdWords
  • Метки (слова из ключевой фразы) - для Яндекс Директ
  • Комментарии - для Google AdWords

 

Выгрузка готовых объявлений: 

  • Яндекс Директ - в XLS, CSV файлы и через буфер обмена (Office Excel для работы программы не требуется)
  • Google AdWords - в CSV файл и через буфер обмена (пошаговая выгрузка)

 

 

Видеоматериалы: YouTube

Сообщество: https://vk.com/es_adsgen

Оф. сайт: http://essentialsoftware.ru/adsgen

 

Вы можете самостоятельно скачать и опробовать работу программы.

Поддержка операционных систем Windows Vista и выше.


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