Продажа Dedicated Servers [World] (Дедики)

Отправлено Вчера, 15:32

Доброго времени суток! В продаже дедики с большим каналом от 50 мб.

Всегда есть дедики для: Poker, Adwords, Dating, PayPal и остальных задач.

Операционка 2003,2008,2012,2016

Цены от 4$/

Дедики брут!! Так что прежде чем купить думайте!

Условия работы: Гарант приветствуется за Ваш счет, продажа дедика в одни руки.

Гарантия на дедики: 36 часов с момента покупки,гарантия распространяется только если к дедку нет подключения!

Если ваша учетная запись оказалась удалена или ее закрыли - это не гарантийный случай, ни каких возвратов и замен не будет.

Страны: Франция,Греция,Индия,Ирландия,Италия,Казахстан,Япония,Латвия,Литва,Мексика

Новая Зеландия,Нидерланды,Норвегия,Польша,Португалия,Румыния,Россия,Словакия,Словения

Сингапур,Испания,Швеция,Швейцария,Турция,Украина,Израиль,Южная Африка,США.

Магазин в разработке.

К оплате принимаются : qiwi, wmz, btc.

Skype: mr.azalis

ICQ: 439985676

Jabber: azalis@xmpp.jp