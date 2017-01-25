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Продажа Dedicated Servers [World] (Дедики)

Автор темы Azalis, Вчера, 15:32

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#1 Azalis

Azalis

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:32

Доброго времени суток! В продаже дедики с большим каналом от 50 мб.
Всегда есть дедики для: Poker, Adwords, Dating, PayPal и остальных задач.
 
Операционка 2003,2008,2012,2016
 
Цены от 4$/
Дедики брут!! Так что прежде чем купить думайте!
 
Условия работы: Гарант приветствуется за Ваш счет, продажа дедика в одни руки.
Гарантия на дедики: 36 часов с момента покупки,гарантия распространяется только если к дедку нет подключения!
Если ваша учетная запись оказалась удалена или ее закрыли - это не гарантийный случай, ни каких возвратов и замен не будет.
 
Страны: Франция,Греция,Индия,Ирландия,Италия,Казахстан,Япония,Латвия,Литва,Мексика
Новая Зеландия,Нидерланды,Норвегия,Польша,Португалия,Румыния,Россия,Словакия,Словения
Сингапур,Испания,Швеция,Швейцария,Турция,Украина,Израиль,Южная Африка,США.
Магазин в разработке.
 
К оплате принимаются : qiwi, wmz, btc.
 
Связь: Telegram https://t.me/iamazalis
Skype: mr.azalis
ICQ: 439985676
Jabber: azalis@xmpp.jp

 

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