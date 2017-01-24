1Dedic.com - Выделенные серверы в Европе и США.

Отправлено Вчера, 12:54

Добрый день.



Компания LLHost Inc. рада представить вам проект 1Dedic.com



1Dedic.com – это:



• Выделенные серверы по всему миру;

• Серверное «железо»: платформы Supermicro и Dell, процессоры Intel Xeon, серверные серии накопителей HDD, SSD и оперативной памяти RAM (ECC);

• Конфигурируемые тарифы: дополнительные накопители, оперативная память, RAID контроллеры, сетевые карты и прочее, что позволяет Вам подобрать сервер непосредственно под нужды Ваших проектов;

• СКИДКИ для оптовых клиентов и партнеров;



• АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ для розничных потребителей;



• БЕСПЛАТНО 1Gbps порт и 1Gbps Интернет канал с неограниченным трафиком для каждого сервера;

• БЕСПЛАТНО помощь в переносе проектов от других хостеров;



• БЕСПЛАТНО ISP Manager Lite 5 в подарок к каждому серверу;

• БЕСПЛАТНО IPv6 /64 в подарок к каждому серверу;



• БЕСПЛАТНО 4 IPv4 в подарок к каждому серверу;

• БЕСПЛАТНО базовое администрирование в дополнение к технической поддержке 24/7;

• Возможность аренды до /22 (1024) IPv4 для каждого сервера;



• 12 локаций в крупнейших дата центрах США, Швеции, Нидерландов, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Германии, Франции, Чехии, Бельгии и Испании;



• Все локации связаны в единую сеть, объединенную прямыми каналами, VLAN и точками обмена трафиком:



AMS-IX: одна из крупнейших в мире сетей обмена трафиком, расположенная Амстердаме, Нидерланды;



DTEL-IX: украинская сеть обмена трафиком, расположенная в Киеве;



DATA-IX: сеть обмена трафиком между операторами связи и контент-генераторами Российской Федерации, стран Европы и Азии;



• Удобная система оплат: мы принимаем электронные платежи посредством Webmoney, PayPal, LiqPay, QIWI, Приват24, Яндекс.Деньги, Visa/MasterCard и многих других;















• Партнерская программа: для тех, кто хочет заработать, предлагая наш продукт своим клиентам: клиент, совершивший переход по вашей партнерской ссылке, закрепляется за вами. При каждой оплате услуг клиентом вы будете получать вознаграждение в размере 8% от суммы платежа.



Наши контакты:



Отдел продаж: sales@1dedic.com

Поддержка: support@1dedic.com

Финансы: billing@1dedic.com

Жалобы: abuse@1dedic.com