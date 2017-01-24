1Dedic.com - Выделенные серверы в Европе и США.

Добрый день.
Компания LLHost Inc. рада представить вам проект 1Dedic.com
1Dedic.com – это:
• Выделенные серверы по всему миру;
• Серверное «железо»: платформы Supermicro и Dell, процессоры Intel Xeon, серверные серии накопителей HDD, SSD и оперативной памяти RAM (ECC);
• Конфигурируемые тарифы: дополнительные накопители, оперативная память, RAID контроллеры, сетевые карты и прочее, что позволяет Вам подобрать сервер непосредственно под нужды Ваших проектов;
• СКИДКИ для оптовых клиентов и партнеров;
• АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ для розничных потребителей;
• БЕСПЛАТНО 1Gbps порт и 1Gbps Интернет канал с неограниченным трафиком для каждого сервера;
• БЕСПЛАТНО помощь в переносе проектов от других хостеров;
• БЕСПЛАТНО ISP Manager Lite 5 в подарок к каждому серверу;
• БЕСПЛАТНО IPv6 /64 в подарок к каждому серверу;
• БЕСПЛАТНО 4 IPv4 в подарок к каждому серверу;
• БЕСПЛАТНО базовое администрирование в дополнение к технической поддержке 24/7;
• Возможность аренды до /22 (1024) IPv4 для каждого сервера;
• 12 локаций в крупнейших дата центрах США, Швеции, Нидерландов, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Германии, Франции, Чехии, Бельгии и Испании;
• Все локации связаны в единую сеть, объединенную прямыми каналами, VLAN и точками обмена трафиком:
AMS-IX: одна из крупнейших в мире сетей обмена трафиком, расположенная Амстердаме, Нидерланды;
DTEL-IX: украинская сеть обмена трафиком, расположенная в Киеве;
DATA-IX: сеть обмена трафиком между операторами связи и контент-генераторами Российской Федерации, стран Европы и Азии;
• Удобная система оплат: мы принимаем электронные платежи посредством Webmoney, PayPal, LiqPay, QIWI, Приват24, Яндекс.Деньги, Visa/MasterCard и многих других;
• Партнерская программа: для тех, кто хочет заработать, предлагая наш продукт своим клиентам: клиент, совершивший переход по вашей партнерской ссылке, закрепляется за вами. При каждой оплате услуг клиентом вы будете получать вознаграждение в размере 8% от суммы платежа.
Наши контакты:
Отдел продаж: sales@1dedic.com
Поддержка: support@1dedic.com
Финансы: billing@1dedic.com
Жалобы: abuse@1dedic.com