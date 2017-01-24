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1Dedic.com - Выделенные серверы в Европе и США.

Автор темы LLHostInc, Вчера, 12:54

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#1 LLHostInc

LLHostInc

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Отправлено Вчера, 12:54

Добрый день.

Компания LLHost Inc. рада представить вам проект 1Dedic.com 

1Dedic.com – это:

Выделенные серверы по всему миру;

 

Серверное «железо»: платформы Supermicro и Dell, процессоры Intel Xeon, серверные серии накопителей HDD, SSD и оперативной памяти RAM (ECC);

 

Конфигурируемые тарифы: дополнительные накопители, оперативная память, RAID контроллеры, сетевые карты и прочее, что позволяет Вам подобрать сервер непосредственно под нужды Ваших проектов;

 

СКИДКИ для оптовых клиентов и партнеров;

АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ для розничных потребителей;

БЕСПЛАТНО 1Gbps порт и 1Gbps Интернет канал с неограниченным трафиком для каждого сервера;

 

БЕСПЛАТНО помощь в переносе проектов от других хостеров;

БЕСПЛАТНО ISP Manager Lite 5 в подарок к каждому серверу;

 

БЕСПЛАТНО IPv6 /64 в подарок к каждому серверу;

БЕСПЛАТНО 4 IPv4 в подарок к каждому серверу;

 

БЕСПЛАТНО базовое администрирование в дополнение к технической поддержке 24/7;

 

Возможность аренды до /22 (1024) IPv4 для каждого сервера;

12 локаций в крупнейших дата центрах США, Швеции, Нидерландов, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Германии, Франции, Чехии, Бельгии и Испании

Все локации связаны в единую сеть, объединенную прямыми каналами, VLAN и точками обмена трафиком:

AMS-IX: одна из крупнейших в мире сетей обмена трафиком, расположенная Амстердаме, Нидерланды;

DTEL-IX: украинская сеть обмена трафиком, расположенная в Киеве;

DATA-IX: сеть обмена трафиком между операторами связи и контент-генераторами Российской Федерации, стран Европы и Азии;

Удобная система оплат: мы принимаем электронные платежи посредством Webmoney, PayPal, LiqPay, QIWI, Приват24, Яндекс.Деньги, Visa/MasterCard и многих других;







Партнерская программа: для тех, кто хочет заработать, предлагая наш продукт своим клиентам: клиент, совершивший переход по вашей партнерской ссылке, закрепляется за вами. При каждой оплате услуг клиентом вы будете получать вознаграждение в размере 8% от суммы платежа.

Наши контакты:

Отдел продаж: sales@1dedic.com
Поддержка: support@1dedic.com
Финансы: billing@1dedic.com
Жалобы: abuse@1dedic.com

 

 

 


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