Телемакетинг-быстрый способ привлечь клиентов в Ваш бизнес

Отправлено Сегодня, 15:25

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов для Вашего бизнеса!

В распоряжении компании есть необходимое для качественного выполнения задач наших партнёров.

Услуги компании включают в себя:

Входящие сервисы. Прием звонков по горячей линии, создание справочной службы, аутсорсинг персонала, организация виртуального офиса, обработка звонков и заявок.

Исходящие сервисы. Создание баз данных, проведение опросов, телемаркетинг, обзвон клиентов и партнеров, проведение презентаций в телефонном режиме.

Исходящий телемаркетинг (ИТМ) на сегодняшний день является самым эффективным способом для расширения клиентской базы и непрерывного потока клиентов в компанию. Преимущество ИТМ это то, что он эффективен в любом сегменте бизнеса.

С помощью данного инструмента наши менеджеры напрямую обращаются к Вашему потенциальному клиенту и доносят все преимущества Вашего товара или услуги.

Исходящий телемаркетинг включает в себя:

- поиск новых потенциальных клиентов и продажи по телефону;

- холодные звонки;

- лидогенерация;

- маркетинговые исследования;

- реанимирование баз данных;

- информирование;

- работа с дебиторской задолженностью;

- анкетирование;

- назначение встреч.

Входящий телемаркетинг (ВТМ) основан на работе оператора со входящими заявками от потенциальных клиентов. Данный инструмент позволяет хорошо от рекламировать продукт или услугу, а также формирует клиентскую базу.

Входящий телемаркетинг включат в себя:

- техподдержку потребителей Вашего товара или услуги;

- консультирование по продукту либо услуге;

- реклама;

- прием заказов или заявок.

Спешите сотрудничать с нами! В горячих и подогретых лидах, Вы не будите нуждаться! Мы, предоставим под Ваш заказ клиентскую базу! Различные направления, русскоговорящие по всему миру.

mail:info@1stlfs.com

skype:info_527105

tel:+74993808216

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Сообщение отредактировал NOVAKMark: Сегодня, 15:26