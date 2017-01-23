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Телемакетинг-быстрый способ привлечь клиентов в Ваш бизнес

Автор темы NOVAKMark, Сегодня, 15:25

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#1 NOVAKMark

NOVAKMark

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Отправлено Сегодня, 15:25

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов для Вашего бизнеса!

В распоряжении компании есть необходимое для качественного выполнения задач наших партнёров.

Услуги компании включают в себя:

Входящие сервисы. Прием звонков по горячей линии, создание справочной службы, аутсорсинг персонала, организация виртуального офиса, обработка звонков и заявок.

Исходящие сервисы. Создание баз данных, проведение опросов, телемаркетинг, обзвон клиентов и партнеров, проведение презентаций в телефонном режиме.

Исходящий телемаркетинг (ИТМ) на сегодняшний день является самым эффективным способом для расширения клиентской базы и непрерывного потока клиентов в компанию. Преимущество ИТМ это то, что он эффективен в любом сегменте бизнеса.

С помощью данного инструмента наши менеджеры напрямую обращаются к Вашему потенциальному клиенту и доносят все преимущества Вашего товара или услуги.
Исходящий телемаркетинг включает в себя:
- поиск новых потенциальных клиентов и продажи по телефону;
- холодные звонки;
- лидогенерация;
- маркетинговые исследования;
- реанимирование баз данных;
- информирование;
- работа с дебиторской задолженностью;
- анкетирование;
- назначение встреч.

Входящий телемаркетинг (ВТМ) основан на работе оператора со входящими заявками от потенциальных клиентов. Данный инструмент позволяет хорошо от рекламировать продукт или услугу, а также формирует клиентскую базу.
Входящий телемаркетинг включат в себя:
- техподдержку потребителей Вашего товара или услуги;
- консультирование по продукту либо услуге;
- реклама;
- прием заказов или заявок. 

 
 

 

Спешите сотрудничать с нами! В горячих и подогретых лидах, Вы не будите нуждаться! Мы, предоставим под Ваш заказ клиентскую базу! Различные направления, русскоговорящие по всему миру. 
 
 
mail:info@1stlfs.com 
skype:info_527105
tel:+74993808216  
    +08994703476 

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Сообщение отредактировал NOVAKMark: Сегодня, 15:26

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