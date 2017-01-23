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Клиентские базы

Автор темы NOVAKMark, Сегодня, 15:18

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#1 NOVAKMark

NOVAKMark

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:18

Предлагаем широкий выбор клиентских баз, лидов (все направления бизнеса, любые страны, под заказ и в наличии ) !!! 
Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов для бизнеса !!! 
Холодные, горячие контакты. Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге. Соответственно платите не за рекламу, а за результат !!! 
Клиенты для колл-центра, целевая аудитория Вашего бизнеса !!! 
За всей подробной информацией обращаться к Татьяне! 
Связаться с нами можно разными способами -  

 

mail:info@1stlfs.com 
skype:info_527105
tel:+74993808216  
    +08994703476 
 

 

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