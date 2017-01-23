Клиентские базы

Отправлено Сегодня, 15:18

Предлагаем широкий выбор клиентских баз, лидов (все направления бизнеса, любые страны, под заказ и в наличии ) !!!

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов для бизнеса !!!

Холодные, горячие контакты. Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге. Соответственно платите не за рекламу, а за результат !!!

Клиенты для колл-центра, целевая аудитория Вашего бизнеса !!!

За всей подробной информацией обращаться к Татьяне!

Связаться с нами можно разными способами -

mail:info@1stlfs.com

skype:info_527105

tel:+74993808216

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