Клиентские базы

Предлагаем широкий выбор клиентских баз, лидов (все направления бизнеса, любые страны, под заказ и в наличии ) !!!
Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов для бизнеса !!!
Холодные, горячие контакты. Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге. Соответственно платите не за рекламу, а за результат !!!
Клиенты для колл-центра, целевая аудитория Вашего бизнеса !!!
За всей подробной информацией обращаться к Татьяне!
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