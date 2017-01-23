Продам группу на одноклассниках 105000 участников

Группа: https://ok.ru/lovemity
Тематика: женская, семья, юмор.
Количество участников: 105000 (участники с инвайта + самостоятельные вступления).
Цена: 0,35 копеек за участника, торг уместен.
Контакты: ЛС на форуме либо https://ok.ru/ivellena
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Отправлено Сегодня, 11:54
Группа: https://ok.ru/lovemity
Тематика: женская, семья, юмор.
Количество участников: 105000 (участники с инвайта + самостоятельные вступления).
Цена: 0,35 копеек за участника, торг уместен.
Контакты: ЛС на форуме либо https://ok.ru/ivellena
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