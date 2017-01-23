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Продам группу на одноклассниках 105000 участников

Автор темы Milami, Сегодня, 11:54

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#1 Milami

Milami

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:54

Группа: https://ok.ru/lovemity

Тематика: женская, семья, юмор.

Количество участников: 105000 (участники с инвайта + самостоятельные вступления).

 

Цена: 0,35 копеек за участника, торг уместен.

 

Контакты: ЛС на форуме либо https://ok.ru/ivellena


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