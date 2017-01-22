Поздравляем Алексея Шемшурина с Днем Рождения!

Лёша, с Днем Рождения тебя, друг!
Любви, здоровья, удачи!..
Надежных друзей и творческих идей побольше!..
Ну и просто - всего самого-самого-самого НАИЛУЧШЕГО!!!
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Отправлено Сегодня, 18:29
Лёша, с Днем Рождения тебя, друг!
Любви, здоровья, удачи!..
Надежных друзей и творческих идей побольше!..
Ну и просто - всего самого-самого-самого НАИЛУЧШЕГО!!!
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