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Поздравляем Алексея Шемшурина с Днем Рождения!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 18:29

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 24 806 сообщений
7 640
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:29

:wub:

 

 

Лёша, с Днем Рождения тебя, друг!

 

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Любви, здоровья, удачи!..

Надежных друзей и творческих идей побольше!..  :)

Ну и просто - всего самого-самого-самого НАИЛУЧШЕГО!!!  :biggrin:  :thumbsup:

 

 

:wub:


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