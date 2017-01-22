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Сотрудничество Продюсер - Коуч, Спикер...

Автор темы ibnsan, Сегодня, 10:59

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#1 ibnsan

ibnsan

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 10:59

Здравствуйте!
Предлагаю сотрудничество для тех кто хочет заняться коучингом, проведением вебинаров и т.д. В общем инфобизнесом.
Сам я выступаю в роли продюсера, от части также самому интересна работа с людьми.
 
Сейчас только начинаю эту нишу, до этого работал с интернет магазинами, по этому похвастаться супер достижениями, проектами в этой сфере не могу.
Хочу начать работать с людьми которым тоже это направление интересно.
 
Создание сайта, рассылка, стратегия, соц сети и подобные технические детали беру на себя.
 
Если Вам интересно мое предложение, пишите на почту sp-hop@ukr.net

 


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