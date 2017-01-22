Сотрудничество Продюсер - Коуч, Спикер...

Отправлено Сегодня, 10:59

Здравствуйте!

Предлагаю сотрудничество для тех кто хочет заняться коучингом, проведением вебинаров и т.д. В общем инфобизнесом.

Сам я выступаю в роли продюсера, от части также самому интересна работа с людьми.

Сейчас только начинаю эту нишу, до этого работал с интернет магазинами, по этому похвастаться супер достижениями, проектами в этой сфере не могу.

Хочу начать работать с людьми которым тоже это направление интересно.

Создание сайта, рассылка, стратегия, соц сети и подобные технические детали беру на себя.

Если Вам интересно мое предложение, пишите на почту sp-hop@ukr.net