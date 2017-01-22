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Продам группу на одноклассниках 105000 участников

Автор темы Milami, Сегодня, 09:27

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#1 Milami

Milami

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:27

Группаhttps://ok.ru/lovemity

 

Тематика: женская, семья, юмор.
Количество участников: 105 000 (участники с инвайта + самостоятельные вступления)
Цена: 0,35 руб. за участника, торг уместен.

Контакты:
ЛС на форуме
ОК: https://ok.ru/ivellena

 


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