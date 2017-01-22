Бесплатная книга: Как быстро научиться верстать сайты и зарабатывать

Всем привет!
Меня зовут Сергей Белоусов, я веб разработчик и автор данного мануала.
Очень часто люди задают мне вопросы "Как научиться верстать и зарабатывать на этом?"
Я всегда всем отвечал одно и тоже и многим очень помогали мои рекомендации и мотивировали на дальнейшее действия.
Вот я и решил написать небольшой пошаговый мануал на эту тему, бесплатно за подписку =). За одно и ответив на этот вопрос всем остальным, кто в дальнейшем захочет мне его задать =)
Мануал получился не сильно большой всего 19 стр. В нем я из своего опыта описываю:
+ Что и как нужно изучать чтобы научиться верстать сайты
+ Как сформировать свое портфолио
+ Как найти первых клиентов
+ Как договариваться с заказчиками
+ Как оценивать по цене первые проекты
+ Как выполнять и успешно сдавать работу
+ Как верстальщику выйти на стабильный доход на фрилансе
+ Как повышать свой средний чек за проект
+ Коснемся верстки под CMS
+ Небольшой бонус-совет как получать еще больше заказов
Сразу хочу пояснить, что в книге я не обучаю верстке сайтов! Я всего лишь рассказываю что и как вам нужно изучать для того что бы максимально быстро обучится верстке. И какие действия нужно делать для того что бы найти первых клиентов и выйти на стабильную прибыль на фрилансе.
Данный мануал подойдет если вы:
+ Не имеете опыта в веб разработке и хотите заняться версткой сайтов с полного нуля
+ Уже имеете базовые знания HTML и CSS, хотите начать практиковаться но не знаете как
+ Уже есть опыт в верстке, практиковались верстать сайты, хотите сформировать портфолио и искать первых клиентов
+ Имеете опыт на фрилансе, выполняли заказы по верстке сайтов, но не знаете как выйти на стабильную прибыль
В мануале я постарался вкратце без воды передать свой опыт и опыт моих учеников, так что читайте и применяйте. Метод проверенный и рабочий! Все написано простым, разговорным языком.
Очень буду благодарен если вы оставите объективный отзыв!