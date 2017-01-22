Бесплатная книга: "Как быстро научиться верстать сайты и зарабатыват

Отправлено Сегодня, 05:45

Всем привет!

Меня зовут Сергей Белоусов, я веб разработчик и автор данного мануала.

Очень часто люди задают мне вопросы "Как научиться верстать и зарабатывать на этом?"

Я всегда всем отвечал одно и тоже и многим очень помогали мои рекомендации и мотивировали на дальнейшее действия.

Вот я и решил написать небольшой пошаговый мануал на эту тему, бесплатно за подписку =). За одно и ответив на этот вопрос всем остальным, кто в дальнейшем захочет мне его задать =)

Мануал получился не сильно большой всего 19 стр. В нем я из своего опыта описываю:

+ Что и как нужно изучать чтобы научиться верстать сайты

+ Как сформировать свое портфолио

+ Как найти первых клиентов

+ Как договариваться с заказчиками

+ Как оценивать по цене первые проекты

+ Как выполнять и успешно сдавать работу

+ Как верстальщику выйти на стабильный доход на фрилансе

+ Как повышать свой средний чек за проект

+ Коснемся верстки под CMS

+ Небольшой бонус-совет как получать еще больше заказов

Сразу хочу пояснить, что в книге я не обучаю верстке сайтов! Я всего лишь рассказываю что и как вам нужно изучать для того что бы максимально быстро обучится верстке. И какие действия нужно делать для того что бы найти первых клиентов и выйти на стабильную прибыль на фрилансе.

Данный мануал подойдет если вы:

+ Не имеете опыта в веб разработке и хотите заняться версткой сайтов с полного нуля

+ Уже имеете базовые знания HTML и CSS, хотите начать практиковаться но не знаете как

+ Уже есть опыт в верстке, практиковались верстать сайты, хотите сформировать портфолио и искать первых клиентов

+ Имеете опыт на фрилансе, выполняли заказы по верстке сайтов, но не знаете как выйти на стабильную прибыль

В мануале я постарался вкратце без воды передать свой опыт и опыт моих учеников, так что читайте и применяйте. Метод проверенный и рабочий! Все написано простым, разговорным языком.

Очень буду благодарен если вы оставите объективный отзыв!