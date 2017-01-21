Как заработать от 200$ в месяц на продаже хостинга

Отправлено Вчера, 21:23

Всем привет! Сегодня я поделюсь с Вами своим опытом, как можно заработать на продаже хостинга от 200$ в месяц.

И так, распишу по пунктам:

1. Поиск самой партнерки. Нужен надежный хостинг, который будет стоить дешево + хорошая техподдержка 24/7. Если эти 2 пункта выполняются, конверсия с клика в клиента будет выше. Выбрал FH.

2. Смотрим, что предлагает партнерская программа:

Высокий процент вознаграждения. Платят до 25% от всех оплат привлеченного мной клиента;

Двухуровневая система вознаграждения. Платят до 5% от всех клиентов, которых привлек мой реферал.

Выводят на вебмани при балансе от 1$.

3. Регистрируемся в партнерской программе (указываем свои данные, чтобы не возникло проблем при выводе).

4. Откуда будем лить трафик. Я рекомендую использовать контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords. Если кто будет пробовать лить трафик с тизерных сетей или бирж трафика, то вот проверенные тизерные сети и биржи трафика, отпишите в комментариях о результатах, буду признателен.

5. Собираем ключевые слова с помощью бесплатных сервисов: wordstat.yandex.ru , Словоеб или Магадан. Я использую платный софт KeyCollector.

6. Чистим от шлака, убираем все лишнее и собираем параллельно список минус-слов. Например:

—майнкрафт;

—кс;

—cs;

—дети;

—бесплатный;

—бесплатно;

—видео;

—изображений;

—фото;

—картинки;

—фотографии;

—т.д.