Как заработать от 200$ в месяц на продаже хостинга

Всем привет! Сегодня я поделюсь с Вами своим опытом, как можно заработать на продаже хостинга от 200$ в месяц.
И так, распишу по пунктам:
1. Поиск самой партнерки. Нужен надежный хостинг, который будет стоить дешево + хорошая техподдержка 24/7. Если эти 2 пункта выполняются, конверсия с клика в клиента будет выше. Выбрал FH.
2. Смотрим, что предлагает партнерская программа:
Высокий процент вознаграждения. Платят до 25% от всех оплат привлеченного мной клиента;
Двухуровневая система вознаграждения. Платят до 5% от всех клиентов, которых привлек мой реферал.
Выводят на вебмани при балансе от 1$.
3. Регистрируемся в партнерской программе (указываем свои данные, чтобы не возникло проблем при выводе).
4. Откуда будем лить трафик. Я рекомендую использовать контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords. Если кто будет пробовать лить трафик с тизерных сетей или бирж трафика, то вот проверенные тизерные сети и биржи трафика, отпишите в комментариях о результатах, буду признателен.
5. Собираем ключевые слова с помощью бесплатных сервисов: wordstat.yandex.ru , Словоеб или Магадан. Я использую платный софт KeyCollector.
6. Чистим от шлака, убираем все лишнее и собираем параллельно список минус-слов. Например:
—майнкрафт;
—кс;
—cs;
—дети;
—бесплатный;
—бесплатно;
—видео;
—изображений;
—фото;
—картинки;
—фотографии;
—т.д.
Подробнее тут http://qposhka.ru/ка.../как-%B...6е-х/