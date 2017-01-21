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Хотите увеличить продажи на 25%? Тогда Вам сюда.

Автор темы Jetpack, Вчера, 20:47

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#1 Jetpack

Jetpack

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 20:47

Продающие тексты - это возможность повысить продажи на 25%!

 

Наша компания предоставляет услуги копирайтинга. Мы занимаемся написанием качественных и эффективных продающих текстов. Дело в том, что хороший продающий текст, может увеличить целевой трафик, и соответственно продажи на 20-25%. Согласитесь, это весьма неплохо. Мы пишем только качественные тексты, от которых есть реальная польза бизнесу. На данный момент мы имеем опыт работы уже более 3-х лёт. Все наши специалисты имеют достойные знания в сфере инфобизнеса, а главное - знают, что нужно заказчику. Хватит тратить своё время и деньги на бесполезные биржи контента. На таких биржах, в 90% случаев, Вы рискуете купить неэффективные тексты.

 

Обращайтесь, и не теряйте времени зря!

 

 

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Для того чтобы воспользоватся нашими услугами пишите нам на почту: eugene.yusenkov@gmail.com


Сообщение отредактировал Jetpack: Вчера, 20:49

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