Coliseum Affiliates — стабильная гемблинг партнёрка

Отправлено Вчера, 20:15

Coliseum Affiliates приглашает к сотрудничеству партнеров, которые готовы приводить новых игроков в нашу букмекерскую контору.

Наша партнерская программа предусматривает очень выгодные условия, как для начинающим так и для топовых партнеров.

Бренд ColiseumBet только появился на рынке и на данный момент показывает отличные результаты по всем ключевым показателям.



О партнерской программе.



Сайт партнерской программы: http://iaffil.com/



Комиссионные планы:

1. До 50% от доходов казино (по классической Revenue Share), негативные остатки не переносятся на новые отчетные периоды.

2. 25% от доходов БК со ставок на спорт.

3. 5% от доходов по реферальной программе

4. При больших объемах предоставляем индивидуальные комиссионные планы.



Выплаты:

1. Выплаты на WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги.

2. Выплаты раз в месяц.

3. Минимальная сумма выплаты 20$.



Промо материалы:

1. Gif баннеры.

2. Яркие лендинги.

3. Предоставляем обзоры по запросу.

4. Разрабатываем креативы по запросу партнеров.



Для оперативного одобрения заявки в партнерской программе пишите:

E-mail: pr.manager@coliseumbet.com

Skype: pr.manager@coliseumbet.com