Coliseum Affiliates — стабильная гемблинг партнёрка

Coliseum Affiliates приглашает к сотрудничеству партнеров, которые готовы приводить новых игроков в нашу букмекерскую контору.
Наша партнерская программа предусматривает очень выгодные условия, как для начинающим так и для топовых партнеров.
Бренд ColiseumBet только появился на рынке и на данный момент показывает отличные результаты по всем ключевым показателям.
О партнерской программе.
Сайт партнерской программы: http://iaffil.com/
Комиссионные планы:
1. До 50% от доходов казино (по классической Revenue Share), негативные остатки не переносятся на новые отчетные периоды.
2. 25% от доходов БК со ставок на спорт.
3. 5% от доходов по реферальной программе
4. При больших объемах предоставляем индивидуальные комиссионные планы.
Выплаты:
1. Выплаты на WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги.
2. Выплаты раз в месяц.
3. Минимальная сумма выплаты 20$.
Промо материалы:
1. Gif баннеры.
2. Яркие лендинги.
3. Предоставляем обзоры по запросу.
4. Разрабатываем креативы по запросу партнеров.
Для оперативного одобрения заявки в партнерской программе пишите:
E-mail: pr.manager@coliseumbet.com
Skype: pr.manager@coliseumbet.com