Бесплатные фишки платного контента

Доброго всем времени.
Я набираюсь опыта. В идеале ищу перспективный заработок.
Предлагаю написание скриптов для функционала того, за что Вы платите на всеобразных сервисах.
Уже имеющиеся наработки.
Онлайн консультант.
Серверная часть node.js
Клиент - плагин для браузера hrome
Работа с видео:
Отличное знание api yuotube player, vimeo
Создание любого функционала плеера для вашего сайта при том, что видео будет с yuotube.
Социальные сети:
API vk.com
API facebook.com
API ok.ru
Уверен, что могу написать полноценную офисную CMR с обработкой звонков!
Опыт работы с HTML5, CSS3, JS, Node.js, React.js, Angular, MongoDb, PHP, SQL, API, SVG, canvas, animation, Steam API.
Delphi, Java (изучаю)
PS, AI, Corel
Все! CMS на PHP
Framework Joomla(не CMS! ), YII2, CI, phalcon(полнофункциональный PHP-фреймворк, поставляемый как C-расширение)
Joomla, WP - создание расширений(модули, плагины, компоненты)
Сторонник чистого JS!!! Без библиотек.
Код html, css только w3 validate!
Валидация Google PageSpeed
Для постоянного сотрудничества в команде готов вплотную изучить любую из технологий и стеков.
Просьба не писать, что иди на фриланс и т.д.
Есть я и там. Но как правило прямые заказчики уходят к студиям с опытом разработок.
То, что остается - это разовые проекты. Либо субподряд вебстудий.
Можно обращаться в ЛС по скайп 24/7
Скайп: politon81
Сообщение отредактировал politon: Сегодня, 16:27