Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Бесплатные фишки платного контента

Автор темы politon, Сегодня, 16:26

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 politon

politon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 16:26

Доброго всем времени.

Я набираюсь опыта. В идеале ищу перспективный заработок.

Предлагаю написание скриптов для функционала того, за что Вы платите на всеобразных сервисах.

 

Уже имеющиеся наработки.

Онлайн консультант.

Серверная часть node.js

Клиент - плагин для браузера hrome

 

Работа с видео:

Отличное знание api yuotube player, vimeo

Создание любого функционала плеера для вашего сайта при том, что видео будет с yuotube.

 

Социальные сети:

API vk.com

API facebook.com

API ok.ru

 

Уверен, что могу написать полноценную офисную CMR с обработкой звонков!

 

Опыт работы с HTML5, CSS3, JS, Node.js, React.js, Angular, MongoDb, PHP, SQL, API, SVG, canvas, animation, Steam API.
Delphi, Java (изучаю)
PS, AI, Corel
Все! CMS на PHP
Framework Joomla(не CMS! ), YII2, CI, phalcon(полнофункциональный PHP-фреймворк, поставляемый как C-расширение)
Joomla, WP - создание расширений(модули, плагины, компоненты)
Сторонник чистого JS!!! Без библиотек.
Код html, css только w3 validate!

Валидация Google PageSpeed

Для постоянного сотрудничества в команде готов вплотную изучить любую из технологий и стеков.

 

Просьба не писать, что иди на фриланс и т.д.

Есть я и там. Но как правило прямые заказчики уходят к студиям с опытом разработок.

То, что остается - это разовые проекты. Либо субподряд вебстудий.

 

Можно обращаться в ЛС по скайп 24/7
Скайп: politon81


Сообщение отредактировал politon: Сегодня, 16:27

  • 0
Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума