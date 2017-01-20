Бесплатные фишки платного контента

Отправлено Сегодня, 16:26

Доброго всем времени.

Я набираюсь опыта. В идеале ищу перспективный заработок.

Предлагаю написание скриптов для функционала того, за что Вы платите на всеобразных сервисах.

Уже имеющиеся наработки.

Онлайн консультант.

Серверная часть node.js

Клиент - плагин для браузера hrome

Работа с видео:

Отличное знание api yuotube player, vimeo

Создание любого функционала плеера для вашего сайта при том, что видео будет с yuotube.

Социальные сети:

API vk.com

API facebook.com

API ok.ru

Уверен, что могу написать полноценную офисную CMR с обработкой звонков!

Опыт работы с HTML5, CSS3, JS, Node.js, React.js, Angular, MongoDb, PHP, SQL, API, SVG, canvas, animation, Steam API.

Delphi, Java (изучаю)

PS, AI, Corel

Все! CMS на PHP

Framework Joomla(не CMS! ), YII2, CI, phalcon(полнофункциональный PHP-фреймворк, поставляемый как C-расширение)

Joomla, WP - создание расширений(модули, плагины, компоненты)

Сторонник чистого JS!!! Без библиотек.

Код html, css только w3 validate!

Валидация Google PageSpeed

Для постоянного сотрудничества в команде готов вплотную изучить любую из технологий и стеков.

Просьба не писать, что иди на фриланс и т.д.

Есть я и там. Но как правило прямые заказчики уходят к студиям с опытом разработок.

То, что остается - это разовые проекты. Либо субподряд вебстудий.

Можно обращаться в ЛС по скайп 24/7

Скайп: politon81

Сообщение отредактировал politon: Сегодня, 16:27