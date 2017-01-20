Xmob.biz - умная партнерская программа по WAP-Click

Отправлено Сегодня, 14:29

Друзья, у нас отличные новости!

публичное тестирование нашей системы – Мы запустилитестирование нашей системы – Xmob.biz , а это означает что мы открываем свои двери для всех желающих!

Почему именно мы, спросите вы? Всё просто:

- Одно из основных преимуществ нашей системы – это умная ротация трафика. Система сама отслеживает и анализирует данные и показатели пользователей, отсеивая ботов, что позволяет добиться повышения конверсии на всех операторах, и как следствие вы получите более высокий доход.

- Мы работаем по вап-клику со всеми операторами РФ – МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.

- Доступны клик-подписки в Украине на операторе Киевстар, и в Беларуси в МТС, Велком и Лайф

- Эксклюзивно у нас бурж- клик-подписки в Испании в операторе Vodafone!

- Полную карту покрытия можно увидеть тут

- У нас представлено более двух сотен качественных лендингов с высокой конверсией и их количество постоянно растёт.

- Удобная статистика в личном кабинете и оперативная поддержка в Skype, Telegram, ICQ и через тикет-систему.

- Защита от санкций поисковых систем и парковка доменов.

- Наличие системы сплитов(кругов).

- Наш код и разработки абсолютно безопасны для веб-мастеров, гарантия 100% защиты от автоматических проверок.

- Мы выкупаем подписки, а так же кредитуем и авансируем партнеров.

- Индивидуальные условия для партнеров.

- Ну и конечно - высокий стабильный доход, еженедельные выплаты, и конечно - выплаты по запросу.

Регистрируйся и начинай зарабатывать уже сейчас!

По всем вопросам можно обращаться:

Skype: live:xmobbiz

Telegram: @xmobbiz

ICQ: 707504549

E-Mail: support@xmob.biz

С уважением, команда Xmob.biz!