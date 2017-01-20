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Xmob.biz - умная партнерская программа по WAP-Click

Автор темы ArtemXmob, Сегодня, 14:29

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#1 ArtemXmob

ArtemXmob

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 14:29

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Друзья, у нас отличные новости!
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Мы запустили публичное тестирование нашей системы – Xmob.biz, а это означает что мы открываем свои двери для всех желающих! 
 
Почему именно мы, спросите вы? Всё просто: 
 
- Одно из основных преимуществ нашей системы – это умная ротация трафика. Система сама отслеживает и анализирует данные и показатели пользователей, отсеивая ботов, что позволяет добиться повышения конверсии на всех операторах, и как следствие вы получите более высокий доход
 

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- Мы работаем по вап-клику со всеми операторами РФ – МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
- Доступны клик-подписки в Украине на операторе Киевстар, и в Беларуси в МТС, Велком и Лайф :)
- Эксклюзивно у нас бурж- клик-подписки в Испании в операторе Vodafone!
- Полную карту покрытия можно увидеть тут.
- У нас представлено более двух сотен качественных лендингов с высокой конверсией и их количество постоянно растёт.
- Удобная статистика в личном кабинете и оперативная поддержка в Skype, Telegram, ICQ и через тикет-систему.
- Защита от санкций поисковых систем и парковка доменов.
- Наличие системы сплитов(кругов).
- Наш код и разработки абсолютно безопасны для веб-мастеров, гарантия 100% защиты от автоматических проверок.
- Мы выкупаем подписки, а так же кредитуем и авансируем партнеров. 
- Индивидуальные условия для партнеров.
- Ну и конечно - высокий стабильный доход, еженедельные выплаты, и конечно - выплаты по запросу
 

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Регистрируйся и начинай зарабатывать уже сейчас!
 

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По всем вопросам можно обращаться:
 
Skype: live:xmobbiz
Telegram: @xmobbiz
ICQ: 707504549
E-Mail: support@xmob.biz
 
С уважением, команда Xmob.biz!

 


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