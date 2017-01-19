Сдается в аренду выставочный павильон «Электрификация» на ВДНХ

Желаете увеличить популярность вашей компании, привлечь потенциальных клиентов и укрепить репутацию компании на рынке? Мы Вам с радостью в этом поможем!
Представляем Вашему вниманию универсальную площадку - Выставочный павильон «Электрификация» на ВДНХ. Сегодня Выставочный павильон «Электрификация» является многофункциональным деловым и развлекательным центром, он входит в число самых современных конгрессно-выставочных площадок Москвы.
· Павильон располагает экспозиционной площадью 4000 кв. м.
· Конференц-залом на 260 мест
· Переговорными и учебными залами
· Банкетным залом на 200 человек
Наша высокопрофессиональная команда обеспечит для Вас организационный консалтинг, информационную поддержку и полный спектр услуг по ведению собственного уникального выставочного проекта.
8 (499) 760-37-53