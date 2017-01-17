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Продажи по телефону, лидогенерация, клиентские базы

Автор темы VeraGordeeva, Сегодня, 13:52

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#1 VeraGordeeva

VeraGordeeva

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Отправлено Сегодня, 13:52

Добрый день. 
Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов!
 
Работа проекта:
Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.
Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.
Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, которые заинтересованы в услугах Вашей компании.
 
Гарантийные обязательства:
Если Вам не удалось связаться с клиентом, по одной из следующих причин:
не соответствие данных, указанных в анкете (не совпадают ФИО, номер телефона и т.д.), 
не корректный номер (заблокированный номер, номер клиента не обслуживается и т.д.) 
Такой клиент подлежит замене. Замена для Вас осуществляется абсолютно бесплатно!!!
В итоге Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге. 
 
Связь с нами:
tel:+74993808216, +380994703476
Группа вк: https://vk.com/leadsbiz
e-mail: info@1stlfs.com 

 

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