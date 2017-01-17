Продажи по телефону, лидогенерация, клиентские базы

Добрый день.
Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов!
Работа проекта:
Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.
Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.
Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, которые заинтересованы в услугах Вашей компании.
Гарантийные обязательства:
Если Вам не удалось связаться с клиентом, по одной из следующих причин:
не соответствие данных, указанных в анкете (не совпадают ФИО, номер телефона и т.д.),
не корректный номер (заблокированный номер, номер клиента не обслуживается и т.д.)
Такой клиент подлежит замене. Замена для Вас осуществляется абсолютно бесплатно!!!
В итоге Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге.
Связь с нами:
tel:+74993808216, +380994703476
Группа вк: https://vk.com/leadsbiz
website: http://1stlfs.com
e-mail: info@1stlfs.com