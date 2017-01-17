Продажи по телефону, лидогенерация, клиентские базы

Отправлено Сегодня, 13:52

Добрый день.

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов!

Работа проекта:

Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.

Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.

Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, которые заинтересованы в услугах Вашей компании.

Гарантийные обязательства:

Если Вам не удалось связаться с клиентом, по одной из следующих причин:

не соответствие данных, указанных в анкете (не совпадают ФИО, номер телефона и т.д.),

не корректный номер (заблокированный номер, номер клиента не обслуживается и т.д.)

Такой клиент подлежит замене. Замена для Вас осуществляется абсолютно бесплатно!!!

В итоге Вы получаете не только имя, телефон, электронный адрес, но и аудиозапись разговора оператора с клиентом с указание на какой минуте клиент выявил интерес к Вашему товару или услуге.

Связь с нами:

tel:+74993808216, +380994703476

e-mail: info@1stlfs.com