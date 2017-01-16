dating партнерка lovesite4u.com

Отправлено Вчера, 22:55

Уважаемые Вебмастера!

Предлагаем Вашему вниманию новую партнерскую программу сайта http://lovesite4u.com - международные знакомства для общения и серьезных отношений.

Сайт доступен на русском и английском языках.

Оплата - 30% с каждой приобретенной подписки мужчиной (страна значения не имеет), т.е., Ваш заработок составит от 4,8 до 51,29 евро с КАЖДОЙ подписки, будь то первое приобретение или ребилл (на данный момент доступны выплаты на кошельки ЯндексДеньги и WebMoney в рублях по коммерческому курсу/справочному курсу Webmoney на день выплаты). Выплаты производятся по Вашему запросу (холд 14 дней), минимальная сумма - 10 Евро.

Также доступна многоуровневая реферальная система и система бонусов активным Вебмастерам.

Кроме этого, Вебмастерам предлагается оплата за ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ/АКТИВНЫЙ профиль девушки/женщины по странам:

Россия, Украина, Беларусь, Казахстан – 0,2 Евро/подтвержденный профиль

Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Болгария – 0,1 Евро/подтвержденный профиль

Страны Западной и Восточной Европы, США, Австралия, Новая Зеландия, Гонконг, Южная Корея и страны Латинской Америки (а именно: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай) – 0,05 Евро/подтвержденный профиль.

Остальные страны из-за низкой ликвидности на данный момент не оплачиваются.

Принимается любой немотивированный траффик (СПАМ нежелателен, как и оплата посетителям за регистрацию, а вот распространение реферальной ссылки везде, где получится – дело хорошее).

Приветствуется использование своих рекламных материалов/баннеров, учетных записей в соц. сетях и т.д.., если они не противоречат и не искажают/меняют реальную направленность Сайта – международные знакомства для общения и серьезных отношений (т.е., использовать баннера/изображения порнографического характера не нужно). В случае необходимости определенных рекламных материалов, обращайтесь в Службу поддержки – предоставим графические материалы под индивидуальный запрос Вебмастера.

Выгодно привлечение рефералов, для получения пассивного заработка в виде постоянных начислений с привлеченных ими клиентов.

При регистрации автоматически создается как учетная запись пользователя, так и учетная запись веб-мастера, т.е., все функции, включая баланс и статистику выплат, а также переход между двумя видами ЛК будут доступны в одном меню. При возникновении любых вопросов, пожалуйста, всегда обращайтесь в Службу поддержки. Все запросы обрабатываются в течении 72 часов, на практике - в течении рабочего дня.

Сообщение отредактировал lovesite: Вчера, 22:55