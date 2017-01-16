Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Нарисую дизайн лендинга за 1000р

Автор темы hand of blood, Сегодня, 15:13

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 hand of blood

hand of blood

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:19

Всем привет дорогие друзья!Появилось время и я решил попробовать себя в новой нише,а именно рисование лендингов.И поэтому я ищу людей, которым нужен дизайн лендинга,дабы и руку набить и немного заработать.Если вас устроит все то буду рад сотрудничать с людьми на постоянной основе.Пока буду брать проекты без жестких сроков,тому есть 2 причины - 
1)Скорость работы и опыт не позволяют работать как многие бывалые дизайнеры
2) Перебои электричества
Не хочу подводить людей из-за сорванных сроков и тд.
 
Как я работаю?
 
Все просто, обратившись ко мне вы первым делом заполняете бриф.Затем если у вас есть тз изучаю его, но если его нет то составляем его вместе.После этого если у меня или у вас нет вопросов вы делаете предоплату 50%(нижу поясню зачем это и вообще на основании чего я имею право на нее) 
.Предоплата получаена!Все!
Приступаю к работе.
 
Этап 1 - Прототипирование.
Делаю прототип(без него никак не обойтись) на этом этапе работы мы с вами посмотрим куда и что лучше расположить.Делаем это для того чтобы впредь избежать правок в духе "Передвиньте этот блок туда" и тд.
 
Этап 2 -Добавление картинок, фото, фонов.Добавляем текст(текст с вас,или я заполняю рандомным текстом).
Тут без комментариев все понятно.
 
Этап 3- Последние правки и доведение до устраивающего клиента лендинга.
 
После того как вы удостоверились что все норм и все готово следует остальная оплата.
 
 
Этап 4 Отправка конечного макета.
 
На выходе вы получаете макет, где все разложено по папкам,нет ничего лишнего.К макету прилагаются шрифты, иконки(если они есть), изображения.
 
Кроме того если у вас нет логотипа то за отдельную доплату готов сделать и его,также если в дальнешем понадобится полиграфическая и др продукция(баннеры, визитка и тд) то я к вашим услугам.
А теперь вопрос по цене.....
Чем обусловлена такая цена? 
Ответ прост и ясен я не супер великий дизайнер, поэтому от меня бессмысленно ждать результаты на очень высоком уровне, тут уместно соотношение цена-качество.Это не значит что вы получите непонятно что, это значит что продукт будет соответствовать своей ценовой категории.Ну и моему уровню.Зеленому дизайнеру  вряд ли будут платить по 5-10 -30-100т р за лендинг. Поэтому мне сейчас важен опыт ну и немного заработать тоже есть желание.
 
 
Почему я работаю по предоплате?
 
Пару раз столкнулся со случаями кидка со стороны заказчика,поэтому чтобы не наступать на одни и те же грабли я решил работать по предоплате.Вы можете справедливо возразить а на каком основании я должен работать с ним по предоплате.
Отвечу 
1) Мне нужен опыт и еще раз опыт, а его лучше всего получить на реальных заказчиках.
2) Есть  отзывы с других форумов .
e-mail - saakov.aleksander@yandex.ru
 
Уфф,длинный пост получился прошу простить))). Если заинтересовались пишите друзья,буду рад поработать над вашими проектами ведь вы даете мне шанс расти как специалист. Всем спасибо и всего самого наилучшего!
 
Несколько примеров работ.

Почему я работаю по предоплате?
 
Пару раз столкнулся со случаями кидка со стороны заказчика,поэтому чтобы не наступать на одни и те же грабли я решил работать по предоплате.Вы можете справедливо возразить а на каком основании я должен работать с ним по предоплате.
Отвечу 
1) Мне нужен опыт и еще раз опыт, а его лучше всего получить на реальных заказчиках.
2) Есть  отзывы с других форумов .
e-mail - saakov.aleksander@yandex.ru

Прикрепленные изображения

  • b760UMV2w8k.jpg
  • C1tz9BwDUYQ.jpg
  • fdf.jpg
  • santexnik.jpg

Сообщение отредактировал hand of blood: Сегодня, 15:20

  • 0
Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума