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Умный емейл маркетинг

Автор темы Romanus, Сегодня, 19:21

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#1 Romanus

Romanus

    Рекламщик

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 3 531 сообщений
1 595
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Тверская область
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 19:21

Здравствуйте. Коллеги подскажите.
Подписчики собираются, попадают в адресную книгу «Основная» получают серию писем. В какой-то момент подписчик совершает покупку (заказы принимает своя ЦРМ, напрограммить можно все что хочешь)(подписчик может совершить заказ на разных этапах из серии писем, со страницы спасибо или со страницы обещанного за подписку материала). Необходимо что бы данный подписчик автоматом был удален из адресной книги «Основная» и не мог больше получать серию писем для этой адресной книги, а был добавлен в адресную книгу «Клиенты»  и получал серию писем для нее.   В каком сервисе это реализуемо. (примечание основное -  на странице заказа не собираются емейлы, то есть подписчика надо как то сразу метить) или все таки создавать свой респондер? Толь, у вас на каком сервисе рассылки? (можно в личку)


Сообщение отредактировал Romanus: Сегодня, 19:23

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