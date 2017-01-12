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Ищу помощника по маркетингу

Автор темы Romanus, Сегодня, 07:38

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#1 Romanus

Romanus

    Рекламщик

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 3 531 сообщений
1 595
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Тверская область
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:38

Что нужно делать:

  • Поиск рекламных площадок 
  • Анализ рекламных площадок
  • Общение с администратором площадки
  • Размещение рекламы
  • Отчет о рекламе
  • Выполнение плана

Необходимые навыки:
 

  • Умение составлять портрет целевой аудитории
  • Умение анализировать ЦА
  • Ответственность
  • Коммуникабельность
  • Знание Русского языка
  • Грамотная речь

Условия:

 

  • Связь через скайп (в сети быть постоянно не требуется)
  • З/п оклад (WM, Яндекс Деньги, Расчетный счет)  обговорим на собеседовании.

Условия приема:

  • Пишите на этом форуме в личку.
  • Связываемся в скайпе, обговариваем возникшие вопросы
  • Получаете тестовое задание
  • Выполняете
  • Я проверяю и принимаю решение о дальнейшей работе.


 


 

 

 


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