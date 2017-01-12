Ищу помощника по маркетингу

Что нужно делать:
- Поиск рекламных площадок
- Анализ рекламных площадок
- Общение с администратором площадки
- Размещение рекламы
- Отчет о рекламе
- Выполнение плана
Необходимые навыки:
- Умение составлять портрет целевой аудитории
- Умение анализировать ЦА
- Ответственность
- Коммуникабельность
- Знание Русского языка
- Грамотная речь
Условия:
- Связь через скайп (в сети быть постоянно не требуется)
- З/п оклад (WM, Яндекс Деньги, Расчетный счет) обговорим на собеседовании.
Условия приема:
- Пишите на этом форуме в личку.
- Связываемся в скайпе, обговариваем возникшие вопросы
- Получаете тестовое задание
- Выполняете
- Я проверяю и принимаю решение о дальнейшей работе.