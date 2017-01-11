SeeZisAds – простое и эффективное размещение рекламы на YouTube канала

Основные виды рекламы SeeZisAds:
- Брендирование
· Ваша реклама (до 200 символов) и ссылка в описании выбранного канала.
- Размещение
Разместите Ваш канал в разделе «Интересные каналы» на главной странице выбранного канала и посетители нашего канала непременно обратят на Вас свое внимание.
· Ваша ссылка и текст в описании к видеороликам.
Предоставляем места для Вашей рекламы и ссылки в видимой и невидимой частях описаний к видео.
· Ваш плейлист будет на главной странице канала.
Разместите свой плейлист на главной странице выбранного канала и видеоролики смогут увидеть посетители канала (9-е и 10-е место на выбор).
· Реклама на странице канала в Google+.
Попробуйте новый вид рекламы за пределами YouTube, и мы разместим Ваш видеоролик на странице любого канала в Google+
- Действия
Получите лайк от нашего канала, и Ваше видео будет находиться на первом месте в разделе «Понравившиеся» в течение суток.
· Комментарии
Положительные отзывы от имени наших каналов сделают Ваши ролики популярнее и увеличат количество просмотров. Мы можем оставлять неограниченное число комментариев.
· Лайки + комментарии.
Если Вы не можете определить, какой вид рекламы больше подходит, закажите лайки и комментарии. Это лучшее соотношение цены и качества.
· Подписка на Ваш канал.
Мы можем подписаться на Ваш канал на все время его существования, и все наши подписчики его увидят.
Почему стоит заказать рекламу на SeeZisAds? Реклама на на SeeZisAds – это:
- квалифицированная команда специалистов;
- подбор наиболее эффективного для Вашего продукта формата рекламы;
- простота оформления заказа;
- удобные способы оплаты услуг;
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