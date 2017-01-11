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SeeZisAds – простое и эффективное размещение рекламы на YouTube канала

Автор темы SeeZisAds, Сегодня, 19:18

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#1 SeeZisAds

SeeZisAds

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Отправлено Сегодня, 19:18

SeeZisAds-Биржа-Рекламы-На-YouTube.jpg

SeeZisAds – это биржа самых популярных, выгодных и эффективных видов рекламы на YouTube каналах. Она предлагает услуги по размещению рекламы на каналах SeeZis Media, в арсенале которых 26 каналов с детской тематикой и более двух миллионов подписчиков.

Основные виды рекламы SeeZisAds:

  • Брендирование
· Ваша реклама - на фоновом изображении («шапка» канала). Вам предоставляется 50% фонового изображения и ссылка (расположена в правом нижнем углу).
· Ваша реклама (до 200 символов) и ссылка в описании выбранного канала.

  • Размещение
· Добавление Вашего канала в «Интересные каналы» (саббокс)
Разместите Ваш канал в разделе «Интересные каналы» на главной странице выбранного канала и посетители нашего канала непременно обратят на Вас свое внимание.

· Ваша ссылка и текст в описании к видеороликам.

Предоставляем места для Вашей рекламы и ссылки в видимой и невидимой частях описаний к видео.

· Ваш плейлист будет на главной странице канала.
Разместите свой плейлист на главной странице выбранного канала и видеоролики смогут увидеть посетители канала (9-е и 10-е место на выбор).

· Реклама на странице канала в Google+.
Попробуйте новый вид рекламы за пределами YouTube, и мы разместим Ваш видеоролик на странице любого канала в Google+

  • Действия
· Лайки
Получите лайк от нашего канала, и Ваше видео будет находиться на первом месте в разделе «Понравившиеся» в течение суток.

· Комментарии
Положительные отзывы от имени наших каналов сделают Ваши ролики популярнее и увеличат количество просмотров. Мы можем оставлять неограниченное число комментариев.

· Лайки + комментарии.
Если Вы не можете определить, какой вид рекламы больше подходит, закажите лайки и комментарии. Это лучшее соотношение цены и качества.

· Подписка на Ваш канал.
Мы можем подписаться на Ваш канал на все время его существования, и все наши подписчики его увидят.

Почему стоит заказать рекламу на SeeZisAds? Реклама на на SeeZisAds – это:
  • квалифицированная команда специалистов;
  • подбор наиболее эффективного для Вашего продукта формата рекламы;
  • простота оформления заказа;
  • удобные способы оплаты услуг;
  • акционные пакеты и скидки постоянным клиентам.
Если Вы хотите увеличить число потенциальных клиентов и подписчиков для увеличения продаж через YouTube, то SeeZisAds - именно то, что Вам нужно!


Закажите эффективную рекламу от SeeZisAds уже сегодня!


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