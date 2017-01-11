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"Как бросить курить" - модель самоанализа

Автор темы mikes, Сегодня, 09:39

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#1 mikes

mikes

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:39

Всем привет!

 

Решил предложить оригинальную модель по отказу от курения.

 

Отличие от множества проектов - использование методики самоанализа. Предлагаю человеку конкретные идеи и практические задания, которые постепенно включают его разум - понимание сути проблемы курения и путей ее решения.

 

Результат мотода сложно пока оценить, помогает, но популяция небольшая.

 

Запустил бесплатный курс по подписке. Ссылка: http://put-k-svobode.ru/

 

В психологии уже порядка 6-7 лет, опыт имеется, а вот в инфобизнесе первый проект.

Было бы здорово узнать отзывы, конструктивную критику и дельные советы по данной теме.

 

Спасибо.

 


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