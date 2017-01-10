Реклама для сайтов о заработке в сети и о рекламе

Отправлено Сегодня, 16:41

Всем приятного дня, я новый на этом форуме, не знаю можно ли писать про такую рекламу здесь , да и вообще категорию не могу найти определённую, сделал сайт, раскрутил его, кого интересует реклама, то можете дать её у меня, более 1000 уников с поисковиков по запросу на тему заработка в интернете., так же есть там букс и прочие предложения для рекламы, сайту уже много лет, нуждается в размещении рекламы., если есть такая возможность дать рекламу, то дайте её на буксе, там 100% реферальная система, мне с этого ничего не надо, просто чтобы юзерам была работа.

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