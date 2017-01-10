Помогите понять почему конверсия маленькая

Отправлено Сегодня, 15:27

Всем привет! Очень рада, что нашла единомышленников. Я много лет назад купила курс специалиста по трафику и не смогла тогда обучаться. А сейчас подвернулась работа смм специалиста и я начала усиленно изучать, но практика с теорией у меня что-то не дружит.

Я просто в отчаянии, моя мечта работать дома и больше уделять времени семье улетучивается, пожалуйста помогите понять в чем причина:

У моего заказчика есть интернет-магазин косметической продукции, салоны красоты и учебный центр. Идея такая, что своему потенциальному покупателю мы дарим бесплатно обучение шугарингу (депиляция сахарной пастой), а за это он становится нашим подписчиком и потенциальным покупателем сахарной пасты для депиляции в нашем интернет-магазине.

Я определила свою ЦА: молодые мамы, возраст т 25 до 35, замужем, интересы - дети, место проживания Брест и Минск.

Решила протестить на группах с ЦА 500 - 700 чел. В итоге, переходов около 10 человек в сутки и за 5 суток 1 подписчик. Это просто КАРАУЛ, с таким результатом, я думаю, что мне помашут рукой.

Вот текст рекламы в группах в ВК:

Девчонки, вы сможете больше времени уделять своему малышу. Ведь достаточно один раз в месяц уделить всего час и ваши ноги будут гладкими всегда. Учебный центр "7 образов" подготовил вам ПОДАРОК - бесплатное обучение шугарингу. Зарегистрируйся тут http://darim.7obrazov.by/

Пожалуйста, подскажите, что тут не так.