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Помогите понять почему конверсия маленькая

Автор темы Alenka, Сегодня, 15:27

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Сообщений в теме: 11

#1 Alenka

Alenka

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:27

Всем привет! Очень рада, что нашла единомышленников. Я много лет назад купила курс специалиста по трафику и не смогла тогда обучаться. А сейчас подвернулась работа смм специалиста и я начала усиленно изучать, но практика с теорией у меня что-то не дружит.

 

Я просто в отчаянии, моя мечта работать дома и больше уделять времени семье улетучивается, пожалуйста помогите понять в чем причина:

У моего заказчика есть интернет-магазин косметической продукции, салоны красоты и учебный центр. Идея такая, что своему потенциальному покупателю мы дарим бесплатно обучение шугарингу (депиляция сахарной пастой), а за это он становится нашим подписчиком и потенциальным покупателем сахарной пасты для депиляции в нашем интернет-магазине.

 

Я определила свою ЦА: молодые мамы, возраст т 25 до 35, замужем, интересы - дети, место проживания Брест и Минск.

 

Решила протестить на группах с ЦА 500 - 700 чел. В итоге, переходов около 10 человек в сутки и за 5 суток 1 подписчик. Это просто КАРАУЛ, с таким результатом, я думаю, что мне помашут рукой.

 

Вот текст рекламы в группах в ВК:

Девчонки, вы сможете больше времени уделять своему малышу. Ведь достаточно один раз в месяц уделить всего час и ваши ноги будут гладкими всегда. Учебный центр "7 образов" подготовил вам ПОДАРОК - бесплатное обучение шугарингу. Зарегистрируйся тут http://darim.7obrazov.by/

 

Пожалуйста, подскажите, что тут не так.

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#2 AmeLina

AmeLina

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Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 15:50

чет все в одну кучу намешали:

 

1. у женщин после 35 волосы не растут и им депиляция не нужна?

2. какая связь между гладкими ногами и уделением внимания ребенку?

3. зачем Вашей ЦА обучаться шугарингу, если полно мастеров, которые могут помочь в этом вопросе?

 

мое мнение такое:

1. нужно выделить несколько групп ЦА (одной группы мало, для результата в виде подписчиков нужно больше групп)

2. найти более логичные связи между ЦА и продуктом

3. возможно, обучать ЦА шугарингу нужно с дальнейшей целью их заработка на этом, ЦА будет зарабатывать как мастер и будет знать, где им брать материал для работы

 

а вообще. может, стоит рассмотреть группы ЦА более широко - под интернет-магазин - одну группу (например, уже работающие мастера, которые могут стать постоянными покупателями сахарной пасты), под учебный центр - другую (например, женщины-наемные работники, мечтающие бросить работу и работать только на себя, став визажистом/стилистом и тд) и может быть, убрать привязку к оффлайну, раз уж магазин работает через интернет 


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#3 Alenka

Alenka

    Новичок

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  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 16:18

1. у женщин после 35 волосы не растут и им депиляция не нужна?

 

 

Волосы то растут и после 35 лет, но для таких женщин нужна другая реклама. Я пока выделила именно одну группу, чтобы попробовать свои силы. Я пробовала делать рекламу и для молодежи от 18 до 25, которые незамужем и детей не имеют изображения были такие

 

по ним переходов было 0 0 0, т.е. не было вообще.


 

 

2. какая связь между гладкими ногами и уделением внимания ребенку?

 

Дело в том, что часто у мамочек нет времени ухаживать за собой, поэтому я подумала, что это было бы аргументом для женщины, которая хочет красиво выглядеть но не знает как все успеть - шугаринг это выход, т.к. ей всего лишь один раз в месяц надо уделить время, чтобы потом не заморачиваться с волосами на теле.


 

 

зачем Вашей ЦА обучаться шугарингу, если полно мастеров, которые могут помочь в этом вопросе

Моей аудитории надо обучаться для того, чтобы экономить время и деньги. Процедура шугаринга довольно дорого стоит и поход в салон тоже трата времени. Если можно сделать это самой и в то врем, когда будет удобно маме, то зачем переплачивать и тратить время на поход в салон?


 

 

2. найти более логичные связи между ЦА и продуктом

то есть полностью текст поменять? Или вы считаете, что такая ЦА которую выбрала я не подходит совсем?


 

 

3. возможно, обучать ЦА шугарингу нужно с дальнейшей целью их заработка на этом, ЦА будет зарабатывать как мастер и будет знать, где им брать материал для работы

Это хорошая идея, я обязательно ей воспользуюсь. Только хочу вначале понять причину маленькой конверсии.

AmeLina, дело в том, что переходы по этой рекламе есть, подписчиков нет, т.е. люди заходят на подписную страницу darim.7obrazov.by и уходят. Вы могли бы посмотреть мою посадочную страницу и оценить ее с точки зрения копирайтинга для лендинга?

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Сообщение отредактировал Alenka: Сегодня, 16:31

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#4 Лена

Лена

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3 508
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 16:29

Вторая фотка просто жуткая (правда, я не указанная ЦА)

 

Может, Вам  сделать акцент на том, что это хороший способ подработать с гибким графиком? (для мамочек)

 

Может сейчас время неподходящее - зима и после праздников?


  • 1

#5 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 16:52

то есть полностью текст поменять? Или вы считаете, что такая ЦА которую выбрала я не подходит совсем?

 

смотрите глубже - тот ли источник трафика Вы выбрали? ту ли тактику? может, эффективнее было бы приглашать ЦА через диалог в соцсетях (то есть писать каждому личное сообщение и отправлять людей либо в группу, либо сразу на подписную?)

 

Дело в том, что часто у мамочек нет времени ухаживать за собой, поэтому я подумала, что это было бы аргументом для женщины, которая хочет красиво выглядеть но не знает как все успеть - шугаринг это выход, т.к. ей всего лишь один раз в месяц надо уделить время, чтобы потом не заморачиваться с волосами на теле.

 

так это непонятно вообще из вашего поста в группу

 

Только хочу вначале понять причину маленькой конверсии.

 

причин может быть куча:

- в этом канале трафика нет Вашей ЦА

- непонятное сообщение для ЦА

- если размещаете пост в других группах, то низкая активность этих групп

- неверно определена ЦА

- ЦА в этом канале трафика вообще не Ваша ЦА (то есть Вы ловите человека в тот момент, когда он не думает о красоте и ногах, иными словами, сидит мамочка в ВК, но она туда пришла не про шугаринг узнать, а паблики по теме юмора/развития ребенка/новости друзей почитать)

 

мне почему-то кажется, что при жесткой привязке к городам намного эффективнее будет точечное вылавливание аудитории (через личные сообщения)


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#6 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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  • 1 421 сообщений
2 259
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Центральный Мордор
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 18:02

почему конверсия маленькая

Какая логика, такая и конверсия :)
По вашему предложению не уловить никакой связи между малышом и обучением шугарингу...

 

часто у мамочек нет времени ухаживать за собой,

Ну да, посетить мастера времени нет, а поехать черт знает куда  учиться время есть) Не убедительно.

 

Если можно сделать это самой и в то врем, когда будет удобно маме,

К мастеру/в салон не проблема записаться на любое удобное для тебя время, даже в нашей дыре. Не убедительно.

 

 

т.к. ей всего лишь один раз в месяц надо уделить время, чтобы потом не заморачиваться с волосами на теле.

Alenka, а вы с процедурой знакомы? Сами-то шугаринг пробовали?

 

Думаю, что девочки, которые пробовали, прекрасно понимают, что:

а) делать его самостоятельно - непросто и поэтому научиться этому за час - невозможно (вы же за одно занятие хотите их научить?);

б) как раз без вашего обучения у них будет больше времени для ребенка (заплатил проверенному специалисту, получил качественную услугу и домой - к семье);

в) и ни о каком месяце с гладкими послешугаринговыми ножками речи идти не может, потому что видимые/слышимые волоски вылезают уже через 7-14 дней.

 

Выходит, что вы в своем предложении

Девчонки, вы сможете больше времени уделять своему малышу. Ведь достаточно один раз в месяц уделить всего час и ваши ноги будут гладкими всегда. Учебный центр "7 образов" подготовил вам ПОДАРОК - бесплатное обучение шугарингу. Зарегистрируйся тут

обманули их, как минимум трижды :unsure: Как можно вам доверять? На что-то подписываться, оставлять свои данные?..

 

 

 

3. возможно, обучать ЦА шугарингу нужно с дальнейшей целью их заработка на этом, ЦА будет зарабатывать как мастер и будет знать, где им брать материал для работы

 

Вот чудная идея у Амелины, я бы взяла её в оборот.

 

И над логикой предложения поработайте, да :thumbsup:

 

 

Я не ваша ЦА, не спец по трафикам и лэндингам; но - мама, пользующая процедуру. Как относится к моим словам - решайте сами) Успехов вам!

 

моя мечта работать дома и больше уделять времени семье улетучивается,

Москва не сразу строилась.

Не опускайте рук - мечты такое не любят :rolleyes:


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#7 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 639 сообщений
336
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 19:08

Катя (Aki Astarta), поддерживаю

 

одним словом, налицо несовпадение услуги и ЦА под нее, вероятно, поэтому конверсия такая плачевная 


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#8 Alenka

Alenka

    Новичок

  • Пользователи
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  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 19:08

Alenka, а вы с процедурой знакомы? Сами-то шугаринг пробовали?

 

Да, я обучилась шугарингу для себя именно когда ребенку был 1 годик и до сих пор пользуюсь только этой процедурой удаления волос.

Шугаринг я делаю 1 раз в месяц. Волоски начинают активно вылазить только через 2 -3  недели, смотря на каком месте было удаление.

1 час - это расход времени на депиляцию ног, а не на обучение.

 

 

обманули их, как минимум трижды Как можно вам доверять? На что-то подписываться, оставлять свои данные?..

Я никого трижды не обманывала, все писала из личного опыта.


Сообщение отредактировал Alenka: Сегодня, 19:09

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#9 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 639 сообщений
336
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 19:16

все писала из личного опыта

 

не стоит свой личный опыт подгонять под целый рынок... Вам бы в идеале пообщаться с Вашей ЦА и услышать от них, что они думают про обучение шугарингу


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#10 Лена

Лена

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 19:27

Но в качестве рекламы иногда личная история рулит, особенно если расписать сколько денег и времени сэкономлено  :)

 

имхо


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#11 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 639 сообщений
336
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 19:35

Но в качестве рекламы иногда личная история рулит, особенно если расписать сколько денег и времени сэкономлено

 

тогда нужно делать огромный пост в формате истории или даже вообще вебинар


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#12 Лена

Лена

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  • 7 145 сообщений
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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 19:45

Ну да, пост :) И видео хорошо бы :)


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