Здравствуйте! Хотел бы спросить у опытных блоггеров - почему яндекс долго не индексирует новые статьи сайта? При том, что поисковик google, индексирует новые статьи в течении нескольких минут после их опубликования. Яндекс отличается google по принципу индексирования статей?
Почему яндекс долго не индексирует новые статьи сайта?
Автор темы iamilya, Сегодня, 09:44seo раскрутка не индексирует яндекс google
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