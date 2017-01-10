Отправлено Сегодня, 09:44

Здравствуйте! Хотел бы спросить у опытных блоггеров - почему яндекс долго не индексирует новые статьи сайта? При том, что поисковик google, индексирует новые статьи в течении нескольких минут после их опубликования. Яндекс отличается google по принципу индексирования статей?