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Почему яндекс долго не индексирует новые статьи сайта?

Автор темы iamilya, Сегодня, 09:44
seo раскрутка не индексирует яндекс google

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#1 iamilya

iamilya

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 34 сообщений
1
Обычный
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:44

Здравствуйте! Хотел бы спросить у опытных блоггеров - почему яндекс долго не индексирует новые статьи сайта? При том, что поисковик google, индексирует новые статьи в течении нескольких минут после их опубликования. Яндекс отличается google по принципу индексирования статей?


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