Обмен WM(Z/U/R)<->QIWI<->YAD<->P24<->OkPay<->Payeer<->VISA/MC<->SberBa

Отправлено Сегодня, 18:24

Доброго времени суток , предлагаю свои услуги по обмену электронных валют.

Направления обмена :

Минимальной суммы обмена нет

Минимальная комиссия по обмену - 25р

Минимальная комиссия вывода - 50р

Условия Обмена :

1. Вы переводите первыми, вне зависимости от вашей репутации.

2. С протекцией не работаю.

3. Работаю с гарантами , если вы оплатите последних

4. Комиссию за перевод каждый оплачивает сам .

5. Могу в любой момент отказать Вам в переводе денег без объяснения причины , и вернуть на Ваш счет деньги с вычетом комиссии системы

6. Для WebMoney обязательное условие наличие Формального аттестата , регистрация от 6-ти месяцев и BL >10 , если под требования Ваш кошелек не подходите , не пишите

7.Обмен c BTC будет проведен после 3-х подтверждений системой.

8.При обмене с QIWI/Сбербанка введено дополнительное подтверждение личности .

Информация о моих кошельках :

1.Персональный аттестат WebMoney , BL - 400+

2.Профессиональный счет яндекс денег.

3.Верифицированный аккаунт OKPay

Контакты :

Skype - balanar52( все англ.буквы , без точек и пробелов ) / / Добавить

ICQ - 267478384

Telegram - @protrade

Viber - +79312764672 ( ТОЛЬКО ЧАТ )

Jabber - sparko@xmpp.ru

Отзывы выдаются по запросу. Обмены через ЛС/ВК не провожу,кто представляется мной в других контактах , которые не указаны в теме - знайте это фейки и кидалы.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ДЕНЕГ.