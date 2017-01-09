Обмен WM(Z/U/R)<->QIWI<->YAD<->P24<->OkPay<->Payeer<->VISA/MC<->SberBa

Доброго времени суток , предлагаю свои услуги по обмену электронных валют.
Направления обмена :
Минимальной суммы обмена нет
Минимальная комиссия по обмену - 25р
Минимальная комиссия вывода - 50р
Условия Обмена :
1. Вы переводите первыми, вне зависимости от вашей репутации.
2. С протекцией не работаю.
3. Работаю с гарантами , если вы оплатите последних
4. Комиссию за перевод каждый оплачивает сам .
5. Могу в любой момент отказать Вам в переводе денег без объяснения причины , и вернуть на Ваш счет деньги с вычетом комиссии системы
6. Для WebMoney обязательное условие наличие Формального аттестата , регистрация от 6-ти месяцев и BL >10 , если под требования Ваш кошелек не подходите , не пишите
7.Обмен c BTC будет проведен после 3-х подтверждений системой.
8.При обмене с QIWI/Сбербанка введено дополнительное подтверждение личности .
Информация о моих кошельках :
1.Персональный аттестат WebMoney , BL - 400+
2.Профессиональный счет яндекс денег.
3.Верифицированный аккаунт OKPay
Контакты :
Skype - balanar52( все англ.буквы , без точек и пробелов ) / / Добавить
ICQ - 267478384
Telegram - @protrade
Viber - +79312764672 ( ТОЛЬКО ЧАТ )
Jabber - sparko@xmpp.ru
Отзывы выдаются по запросу. Обмены через ЛС/ВК не провожу,кто представляется мной в других контактах , которые не указаны в теме - знайте это фейки и кидалы.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ДЕНЕГ.