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Обмен WM(Z/U/R)<->QIWI<->YAD<->P24<->OkPay<->Payeer<->VISA/MC<->SberBa

Автор темы ProTrade, Сегодня, 18:24

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#1 ProTrade

ProTrade

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:24

Доброго времени суток , предлагаю свои услуги по обмену электронных валют.
Направления обмена :
 
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Минимальной суммы обмена нет  
Минимальная комиссия по обмену - 25р
Минимальная комиссия вывода - 50р
 
Условия Обмена :
1. Вы переводите первыми, вне зависимости от вашей репутации. 
2. С протекцией не работаю. 
3. Работаю с гарантами , если вы оплатите последних 
4. Комиссию за перевод каждый оплачивает сам . 
5. Могу в любой момент отказать Вам в переводе денег без объяснения причины , и вернуть на Ваш счет деньги с вычетом комиссии системы 
6. Для WebMoney обязательное условие наличие Формального аттестата , регистрация от 6-ти месяцев и BL >10 , если под требования Ваш кошелек не подходите , не пишите 
7.Обмен c BTC будет проведен после 3-х подтверждений системой.
8.При обмене с QIWI/Сбербанка введено дополнительное подтверждение личности .
 
Информация о моих кошельках :
1.Персональный аттестат WebMoney , BL - 400+
2.Профессиональный счет яндекс денег.
3.Верифицированный аккаунт OKPay
 
Контакты :
Skype - balanar52( все англ.буквы , без точек и пробелов ) / / Добавить
ICQ - 267478384
Telegram - @protrade
Viber - +79312764672 ( ТОЛЬКО ЧАТ )
Jabber - sparko@xmpp.ru
 
Отзывы выдаются по запросу. Обмены через ЛС/ВК не провожу,кто представляется мной в других контактах , которые не указаны в теме - знайте это фейки и кидалы.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ДЕНЕГ.

 


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